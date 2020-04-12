Доброе утро, друзья! Мы подготовили для вас короткий обзор всех самых важных новостей о ситуации с коронавирусом за сутки. Компактно собрали все, о чем писали вчера (и будем продолжать сегодня) в нашей трансляции.
Итак, обзор:
- В Ярославской области выписали третьего пациента, выздоровевшего после коронавируса.
- Пациенты, которые вылечиваются от инфекции, вызванной новым типом коронавируса, могут оставаться заразными для окружающих на срок до пяти недель. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов. По словам ученого, чем дольше человек находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду. Происходить это может даже после того, как исчезнут клинические признаки болезни. Подробнее.
- Шенгенскую зону могут закрыть до осени из-за коронавируса.
- Что такое самоизоляция, где прописаны требования к ней и кто именно может штрафовать? Эти вопросы мы задали практикующим юристам. Вот ответы.
- В Ярославле 90-летняя бабушка попросила почтальона оставить ей пенсию между этажами — боится коронавируса. Но ей в такой просьбе отказали. Мы узнали, как теперь положено выдавать пенсии и пособия.
- Выпускные и последний звонок в Ярославле могут отменить. Комментарий департамента образования.