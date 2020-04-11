По сообщению оперативного штаба Ярославской области, на 11 апреля новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе нет.

— Количество заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии остаётся прежним. Новых случаев, даже условно положительных, не выявлено. Накануне был выписан один человек, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Таким образом, на 11 апреля общее количество заболевших коронавирусом в Ярославской области составляет 13 человек, из которых три выздоровели. 10 пациентов находятся на лечении в больницах Ярославля, Рыбинска, Тутаева. За сутки было обследовано 627 человек. В изоляции находятся 410 человек. Предварительно положительных тестов, которые в настоящее время перепроверяются в федеральных лабораториях, 15.

