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В Ярославле выписали третьего человека, который выздоровел после заражения коронавирусом

В Ярославле выписали третьего человека, который выздоровел после заражения коронавирусом

По сообщению оперативного штаба Ярославской области, на 11 апреля новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе нет.

— Количество заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии остаётся прежним. Новых случаев, даже условно положительных, не выявлено. Накануне был выписан один человек, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Таким образом, на 11 апреля общее количество заболевших коронавирусом в Ярославской области составляет 13 человек, из которых три выздоровели. 10 пациентов находятся на лечении в больницах Ярославля, Рыбинска, Тутаева. За сутки было обследовано 627 человек. В изоляции находятся 410 человек. Предварительно положительных тестов, которые в настоящее время перепроверяются в федеральных лабораториях, 15.

Вся актуальная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области - у нас в онлайн-трансляции.

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