Спрашивали? Отвечаем! Как оформить документы онлайн и поехать туда, куда нельзя

1
Я получаю пенсию на ребенка-инвалида наличкой. Как сделать это в режиме самоизоляции?
Пенсионный фонд продолжит назначать и выплачивать пенсии на основании сведений реестра без дополнительных заявлений. Кроме того, до 1 октября можно будет оформить инвалидность онлайн не выходя из дома.
Новый порядок распространяется и для тех, кто впервые обращается для установления инвалидности, и для тех, кто повторно проходит медико-социальную экспертизу.
Ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на полгода. Если вы переживаете за то, что вас остановит полиция, когда вы отправитесь за пенсией, не стоит опасаться. Даже если это произойдет, спокойно объясните правоохранителям, куда и зачем вы идете.
Обратите внимание, что с 30 марта прием в клиентских службах и управлениях ПФР ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале «Госуслуги».
2
Как на самоизоляции подать заявление в суд?
Через почту или на сайте суда, в электронной приемной.
— При обращении через почту могут возникнуть проблемы с соблюдением режима самоизоляции, потому что вам придется выйти на улицу, а почтовое отделение чаще вряд ли находится в ста метрах от дома, — рассказывает юрист Андрей Соколов. — Поэтому вам нужно будет получить одноразовый пропуск, в заявке на него можно указать визит на почту.
Проще всего подать заявление онлайн. Так вы не будете рисковать своим здоровьем и потратите значительно меньше времени. Вам понадобится всего лишь электронная цифровая подпись или аккаунт на «Госуслугах».
3
Если я поеду на машине и меня остановят ДПС, могут ли меня оштрафовать за нарушение изоляции?
Да, если у вас нет уважительной причины. Кому разрешено перемещаться на машине? Например, вы можете ехать в больницу или везти туда пациента, но случай должен быть экстренным. Вы можете следовать к месту работу, однако вам необходимы разрешительные документы от работодателя, который, в свою очередь, тоже должен иметь право на работу. Разрешается ездить профессиональным водителям по служебным заданиям, если их компании разрешено работать. В случае «нелегальной езды» вас могут оштрафовать по одной из статей КоАП (например, 6.3 или 20.6.1) или даже возбудить уголовное дело — последнее больше относится к людям с подтверждённым диагнозом, которые своими перемещениями по городу подвергли риску жизни и здоровья других людей.
Штрафы довольно большие, например, по части 2 статьи 6.3 КоАП — от 15 до 40 тысяч рублей. И, кстати, инспекторы ГИБДД оформлять соответствующие постановления не могут: в каждом регионе список лиц, которые применяют данные санкции, согласуется отдельно. Но инспектор может выявить правонарушение и организовать весь процесс.
4
Можно ли съездить на кладбище?
В разных регионах городские администрации призывают воздержаться от визита к ушедшим родственникам, особенно учитывая череду церковных праздников. Но не исключено, что в скором времени появится и официальный запрет. Как, например, сделали в Москве, закрыв кладбища для посещений. Появляться там можно только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.
Ввести ограничения и запрет на посещение может администрация каждого конкретного кладбища.
5
Можно ли взять такси и съездить за продуктами в отдаленный магазин?
На такси вы можете поехать только на работу. Это при условии, что ваша компания входит в список тех, на кого не распространяются нерабочие дни, и, если у вас есть пропуск, заверенный работодателем. А за продуктами дойдете в магазин рядом с домом. Можете, конечно, вызвать машину до торговой точки, но ехать придется все равно в ближайший супермаркет.
6
Как ЗАГСы будут сдвигать даты разводов и свадеб?
Если ЗАГС, в котором вы собирались играть свадьбу, закрылся на карантин, вам позвонят и предложат перенести мероприятие на любую свободную дату, которая вас устроит.
Позвоните в конкретный ЗАГС, чтобы уточнить график работы. Но даже если вам разрешат играть свадьбу в период пандемии, приготовьтесь делать это только со своей половинкой: кроме брачующихся в зал никого не пустят.
7
Можно ли навещать родственника в другом регионе?
Вообще, родственников пока посещать не советуют. Изоляция — значит, изоляция. Соблюдайте карантинные указания, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких. Если вы все-таки собрались в поездку, предварительно узнайте, в каких регионах введены ограничения на въезд и какой режим действует. Также вы рискуете налететь на штраф.
Мы просим вас оставаться дома и покидать его по острой необходимости. Если у вас есть пожилые родственники, нуждающиеся в уходе, — обратитесь к социальным службам и волонтерам. Помните, что люди старше 65 лет в особой группе риска. Как позаботиться о них, мы рассказывали здесь.
8
У меня истекает срок водительского удостоверения. Где пройти медкомиссию и как потом поменять права?
С продлением прав всё сложно: в ряде регионов МРЭО перестали работать с посетителями вообще, а там, где работают — только по предварительной записи. Многие жалуются на невозможность получить время приёма через сайт «Госуслуги», то есть де-факто работа остановлена. Впрочем, в некоторых регионах, например, в Челябинской области, МРЭО возобновляет работу с 13 апреля.
В любом случае, для получения прав необходима медкомиссия, которая включает, как правило, посещение трёх учреждений: психиатрической больницы, наркологии и медцентра, где проведут базовые тесты. В условиях коронавируса сделать это проблематично, в том числе из-за ограничений на разъезды по городу. Поэтому Федерация автомобилистов России обратилась к правительству с предложением продлить срок действия водительских прав, истекающих весной, до осени 2020 года. Решение пока не принято. Штраф за езду с просроченными правами по части 1 статьи 12.7 КоАП составляет 5–15 тысяч рублей.
9
Что еще почитать о коронавирусе?
Буквально вчера мы говорили о том, можно ли переболеть COVID-19 дважды и защищают ли от вируса домашние животные. А по следующей ссылке узнаете, на какие права и выплаты могут рассчитывать те, кто работают в апреле.