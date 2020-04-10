В Борисоглебском районе органы опеки обеспокоились судьбой восьмилетнего ребёнка. Мальчик жил в условиях антисанитарии, часто оставался дома один без присмотра.



— Ко всему прочему выяснилось, что женщина регулярно поднимает руку на сына, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.



Представители органов опеки и попечительства обратились в суд, который решил лишить женщину родительских прав и отобрать ребёнка.



— 8-летний мальчик был передан представителю органов опеки и попечительства и доставлен для осмотра в медицинскую организацию, — сказали приставы. — Сейчас его здоровью и безопасности ничего не угрожает.

