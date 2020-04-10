В Ярославской области уже сейчас задумались, как будет жить регион, когда пандемия коронавируса пройдёт. Принятые меры самоизоляции больно ударят и по бюджету, из которого получают зарплаты тысячи учителей и врачей и за счёт которого ремонтируются дороги, исполняются другие обязательства.

Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков предложил вариант, как сэкономить.

— Сейчас самое важное — это прогноз по ситуации, насколько это всё затянется. Май-июнь? Июль? Всё это время бюджетные учреждения могут простаивать, а расходы на их содержание останутся по-прежнему высокими. Например, ледовый дворец в посёлке Некрасовский, все наши ФОКи: для поддержания температуры на этих объектах тратятся большие средства. Может быть, просто выключить их, растопить лёд. Экономия с затрат на содержания потом же пойдёт на ремонт бюджетных учреждений, — рассказал о своей идее 76.RU Василий Бобков.