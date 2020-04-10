В Ярославскую область в разгар коронавируса из-за границы вернулись 870 человек

В Ярославскую область приехало 870 человек из 54 стран. В основном это те, кто временно работал или отдыхал за границей, был в командировке.



Топ-5 стран, откуда вернулись жители области:



Таиланд — 180 (20,69%);

Турция — 57 (6,55%);

Вьетнам — 50 (5,75%);

Куба — 48 (5,52%);

Доминиканская Республика — 39 (4,48%).



За прибывающими из неблагополучных регионов в России устанавливается медицинское наблюдение.



— Решение о необходимости проведения анализа на коронавирус принимает только врач, — пояснили в департаменте здравоохранения Ярославской области со ссылкой на Роспотребнадзор.



В обязательном порядке тесты делают тем, кто вернулся из стран, где идет вспышка COVID-19, и у кого при этом имеются симптомы заболевания; тем, кто контактировал с заболевшим и находится под наблюдением; а также всем, у кого выявлена пневмония. С 1 апреля к этому перечню добавили людей старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания; медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах; людей, находящихся в учреждениях постоянного пребывания, и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания.