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В Ярославскую область в разгар коронавируса из-за границы вернулись 870 человек

В Ярославскую область в разгар коронавируса из-за границы вернулись 870 человек

Оперштаб Москвы по коронавирусу опубликовал данные о россиянах, вернувшихся из-за границы в период с 24 марта по 6 апреля. На протяжении почти всего этого периода (если быть более точными, то с 27 марта) в России уже было прекращено регулярное и чартерное международное авиасообщение. Самолеты лишь вывозили людей, оставшихся в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

— По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в период с 24 марта по 6 апреля в регионы ЦФО прибыли 13 778 человек из 77 стран, — сообщил столичный оперштаб.

В Ярославскую область приехало 870 человек из 54 стран. В основном это те, кто временно работал или отдыхал за границей, был в командировке.

Топ-5 стран, откуда вернулись жители области:

  • Таиланд — 180 (20,69%);
  • Турция — 57 (6,55%);
  • Вьетнам — 50 (5,75%);
  • Куба — 48 (5,52%);
  • Доминиканская Республика — 39 (4,48%).

За прибывающими из неблагополучных регионов в России устанавливается медицинское наблюдение.

— Решение о необходимости проведения анализа на коронавирус принимает только врач, — пояснили в департаменте здравоохранения Ярославской области со ссылкой на Роспотребнадзор.

В обязательном порядке тесты делают тем, кто вернулся из стран, где идет вспышка COVID-19, и у кого при этом имеются симптомы заболевания; тем, кто контактировал с заболевшим и находится под наблюдением; а также всем, у кого выявлена пневмония. С 1 апреля к этому перечню добавили людей старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания; медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах; людей, находящихся в учреждениях постоянного пребывания, и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания.

Напомним, большая часть тех, кто прибыл из-за границы в Ярославскую область, вернулись еще до 1 апреля. Сейчас на самоизоляции в регионе находится 551 человек. Вернувшихся после 1 апреля шестерых жителей региона сразу поместили на обсервацию в больницы. По данным на 10 апреля, в регионе выявлено 13 человек с коронавирусом. 11 из них сейчас находятся в больницах на лечении, двое пациентов выздоровели и выписались. Предварительно положительные результаты тестов зафиксированы ещё у 15 человек, все они направлены на проверку в федеральные лаборатории.

Всю актуальную информацию о COVID-19 можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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