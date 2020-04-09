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Школьники записали видеообращение к учителям

Школьники записали видеообращение к учителям

Это видео довело до слёз учителей ярославской школы-интерната № 7, где учатся дети с проблемами со слухом. Школьники сейчас сидят по домам и учатся дистанционно. Они записали видеообращение к педагогам, в котором показали, как сидят на самоизоляции, и попросили учителей беречь себя.

— Хочется, чтобы вы почувствовали, что мы рядом, хоть и дома. Мы очень сильно-сильно по вам скучаем. Мы хотим, чтобы вы берегли себя, сидели дома, — по очереди произносят фразы ребята на видео.

Дети запустили свой флешмоб обращения к учителям в ТикТок под хештегами #любимыйучитель, #скучаюпошколе.

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дистанционное образование
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