«Вам не кажется, что пора закрыть область?»: 20 вопросов губернатору под его постами в соцсетях

Закрывать регион? Останавивать заводы? Или мы сами должны думать о своей безопасности? В такую ситуацию область (как и весь мир так-то) попадает впервые, мнений очень много. Публикуем те, что оставили жители региона под постами Дмитрия Миронова.





Ирина Крючкова



- Когда в Череповце было 11 человек, они закрыли город. А мы? На работу идём.



Мария Щербанева



- Число заболевших будет расти каждый день! Но Зато 55 предприятий главных налогоплательщиков области начали свою работу! Думаем об экономике, а не о людях!



Юлия Большакова



- Вам не кажется, что пора закрыть область? Вы ждете, когда люди сами встанут на дорогу, преграждая путь? У нас одни москвичи даже в маленьких поселениях нашей области, они приехали все на дачи, к родственникам, тащат нам эту заразу, а мы и рады их встречать. Ведь они скупают все магазины. Они без конца шатаются по городу, по строительным и продуктовым магазинам. Для чего нам этот прирост заболевших? Ведь от вас не просят каких-то сверх мер - услышьте уже людей, которые уже давно требуют закрыть область от этих москвичей! А то у них вся зараза, карантин, а они видите ли по областям катаются, зашибись.

