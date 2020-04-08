«Вам не кажется, что пора закрыть область?»: 20 вопросов губернатору под его постами в соцсетях

На своих страницах в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ежедневно публикует отчёты о количестве заболевших коронавирусом и о том, какие меры принимаются, чтобы не допустить распространения болезни. В конце прошлой недели губернатор решил, что необходимо восстановить работу 55 крупнейших предприятий региона, а уже на следующий день появилось сообщение о пяти новых положительных тестах на COVID-19. Под постами губернатора десятки комментариев: одни требуют закрытия границ области, другие просят выпустить их на работу.
Закрывать регион? Останавивать заводы? Или мы сами должны думать о своей безопасности? В такую ситуацию область (как и весь мир так-то) попадает впервые, мнений очень много. Публикуем те, что оставили жители региона под постами Дмитрия Миронова.
Ирина Крючкова
- Когда в Череповце было 11 человек, они закрыли город. А мы? На работу идём.
Мария Щербанева
- Число заболевших будет расти каждый день! Но Зато 55 предприятий главных налогоплательщиков области начали свою работу! Думаем об экономике, а не о людях!
Юлия Большакова
- Вам не кажется, что пора закрыть область? Вы ждете, когда люди сами встанут на дорогу, преграждая путь? У нас одни москвичи даже в маленьких поселениях нашей области, они приехали все на дачи, к родственникам, тащат нам эту заразу, а мы и рады их встречать. Ведь они скупают все магазины. Они без конца шатаются по городу, по строительным и продуктовым магазинам. Для чего нам этот прирост заболевших? Ведь от вас не просят каких-то сверх мер - услышьте уже людей, которые уже давно требуют закрыть область от этих москвичей! А то у них вся зараза, карантин, а они видите ли по областям катаются, зашибись.
Илья Осипов
- Пик эпидемии не пройден в мире, не говоря уж о России! А вы ради налогов гоните людей на огромный риск! Вот так и проявляется ваша забота о простых гражданах!
Aleks Splat
- Ужас! Зато половина города работает! Может, все же это было необдуманное решение и стоит спасать экономику после спасения людей?
Мария Сурикова
- Ну чего, дорогие мои. Кто там вчера кричал во все горло? Паникеры. Все нормально. Идет работа, и на проходных все нормально теперь. Успокоились и начинаем побеждать эту заразу. Моем руки, маски, дистанцию соблюдаем. Победим этот ОРВИ.
Гриша Мостович
- Забота проявляется в том, чтобы без работы люди не начали жить как в 90-е, если всё закрыть, экономика реально рухнет, и вообще денег не будет ни у кого. Кто готов взять на себя такую ответственность?
Марианна Гусева
- А то, что можно и нужно самому меры предосторожности соблюдать, так на это пофиг? Сколько в перчатках ходит? Единицы. А о врачах и сестрах, продавцах, дворниках и водителях никто не думает, им-то как раз возмущаться некогда - они на работе всегда.
Любовь-Васильевна Чернова
- Люди устали от двойных стандартов и не находят объяснение тому, что происходит. Заводы, где массовое скопление людей и отсутствие возможности соблюдения санитарных норм, должны работать, а маленький магазинчик, салон, ларёк, где два человека работает и имеет возможность надеть маску и продензинфецировать всё не по одному разу, закрыты. Хотя это единственный доход мелких ИП и их сотрудников. Пример - гипермаркет работает, а магазинчики, находящиеся на его территории закрыты. В чём смысл? Либо все на изоляции, либо все работают, кроме культурно-развлекательных центров и общепита.
Александр Семенов
- Люди, это только подтвержденные пробы тех, кто и так был на карантине! Не надо писать типа «началось», «скоро все умрём». Только панику разводите! Эти люди и так были изолированы уже давно, пока тесты проводились.
Елена Мухина
- Если у нас в области все благополучно, запустили предприятия, пусть открывают магазины, сады, школы. А почему нет? В транспорте ездить на работу битком можно, на завод можно, а в парикмахерскую нельзя?
Елена Сдобникова
- Откройте все предприятия, пусть люди будут иметь стабильный доход. Надоело уже сидеть дома за свой счёт.
Ольга Буревич
- Где маски? Почему вы выгнали нас на работу, не обеспечив средствами защиты? В городе полно москвичей.
Татьяна Абрамова
- У меня вопрос. Что делать людям, которые работают на частника? Дочка и зять сидят на карантине. Зарплату им платить, конечно, никто не будет. Но коммунальные оплачивать надо. И кушать тоже. Другую работу в данное время не найти, потому как везде так. Как людям быть?
Галина Кузина
- Господин губернатор, когда Вы закроете область, почему все закрылись и только 4 области вокруг Москвы открыты?
Николай Осипов
- Ровно неделю назад все просто унылись - надо на работу. И вот уже обратная реакция. А слабо хоть дистанцию ту же у проходной перед проверкой температуры соблюдать? Слабо - мы ж герои.
Светлана Зеленкова
- Добрый день, Дмитрий Юрьевич! Очень радует обстановка в Ярославле, что нет стремительного роста заражённых. Рассмотрите, пожалуйста, работу небольших непродовольственных магазинов численностью до 10 человек персонала, где проходимость за день не такая большая. Что касается отделки и ремонта квартиры. До боли обидно, что разрешили работать крупным строительным магазинам, где очереди по 100 человек, и все стоят друг за другом - как тут не заразиться. А мы коренные ярославцы, у которых бизнес не такой большой, сидим закрытые. Если не работать, тогда не работать всем.
Наталия Александровна
- Выводите всех тогда и открывайте все ТЦ. А то разрешили работать половине жителей города, и смысла в этом «сидении дома» нет.
Татьяна Зайцева
- А кто не вносит ключевой вклад в экономику региона, а просто люди с небольшим бизнесом, чаще всего семейным, им что делать? Ведь по факту им никто не поможет.
Svetlana Valerevna
- Вообще тогда можно все открыть. А призыв остальным про «сидите дома» будет совсем неумно выглядеть. Если, например, муж идёт на работу, а жена дома с детьми, то какой смысл им сидеть? А если эта семья со своими родителями «за 65» живет? Ответы есть какие-то?