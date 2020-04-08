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В инфекционной больнице сейчас находятся 7 человек с коронавирусом&nbsp;

В инфекционной больнице сейчас находятся 7 человек с коронавирусом 

Доктора ярославской областной инфекционной больницы записали короткое видео о своей больнице. Его разместил в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов.

На кадрах информация о том, что в этой больнице одновременно лечат больше 20 видов инфекций, в том числе новую COVID-19. С коронавирусом в боксах клиники находятся семь человек.

— В больнице пять инфекционных отделений, есть микробиологическая лаборатория с вирусологическим отделом, — сообщается на кадрах видео.

Пациенты с коронавирусной инфекцией находятся в боксах, у каждого из которых свой вход с улицы через стерильные шлюзы.

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