10 апреля пятница
СЕЙЧАС +7°С
usd 74.61
eur 81.09
Тема дня +9 сомнительных тестов на COVID в Ярославле
СЕЙЧАС +7°С
usd 74.61
eur 81.09

Все новости

Все новости
Красно-розовый цвет воды в ручье выглядит пугающе

Красно-розовый цвет воды в ручье выглядит пугающе

Пугающие кадры опубликовали жители Рыбинска в соцсетях. Большой Фоминский ручей, впадающий в Волгу, побагровел. Цвет воды стал неестественно красным. И держится так уже несколько дней. Ситуацию сняли местные жители в районе садового товарищества «Ромашка», меньше чем в километре от Волги. Здесь же рядом находится завод Гидромеханизации, мимо которого протекает ручей.

— Я там на днях был и видел то же самое, — написал Владимир Киселёв и показал кадры.

Розовая вода&nbsp;

Розовая вода 

В департаменте охраны природы по Ярославской области готовятся выезжать на место.

— Сегодня пройдет комиссионный выезд на место по сообщениям о загрязнении Фоминского ручья в Рыбинском районе. Кроме наших инспекторов приглашены представители районной и городской администраций, а также Росприроднадзора, — сообщила старший государственный инспектор в Ярославской области в области охраны окружающей среды Ольга Андрианова. — Будет определена поднадзорность данного водного объекта. В случае установления влияния на реку Волгу материалы будут переданы компетенции в Росприроднадзор для принятия соответствующих мер к нарушителям природоохранного законодательства и расчета размера нанесенного ущерба окружающей среде, который помимо административных штрафов будет предъявлен нарушителям природоохранного законодательства.

В природоохранной прокуратуре прокомментировали, что пробы воды будут отправлены в лабораторию Росприроднадзора. Результаты будут известны не раньше, чем через две недели.

В Ярославле уже давно выясняют причины другой проблемы: время от времени чернеет речка Нора, впадающая в Волгу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

ручейзагрязнение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!