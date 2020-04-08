— Сегодня пройдет комиссионный выезд на место по сообщениям о загрязнении Фоминского ручья в Рыбинском районе. Кроме наших инспекторов приглашены представители районной и городской администраций, а также Росприроднадзора, — сообщила старший государственный инспектор в Ярославской области в области охраны окружающей среды Ольга Андрианова. — Будет определена поднадзорность данного водного объекта. В случае установления влияния на реку Волгу материалы будут переданы компетенции в Росприроднадзор для принятия соответствующих мер к нарушителям природоохранного законодательства и расчета размера нанесенного ущерба окружающей среде, который помимо административных штрафов будет предъявлен нарушителям природоохранного законодательства.



В природоохранной прокуратуре прокомментировали, что пробы воды будут отправлены в лабораторию Росприроднадзора. Результаты будут известны не раньше, чем через две недели.

В Ярославле уже давно выясняют причины другой проблемы: время от времени чернеет речка Нора, впадающая в Волгу.