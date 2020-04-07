Жители Ярославля в социальных сетях подняли тему похорон. Люди стали задаваться вопросом, как организовать похороны, когда рекомендовано сохранять режим самоизоляции и не собираться по многу.
— Во время пандемии новой коронавирусной инфекции кладбищами пользоваться нельзя, только крематорий, — стали появляться подобные сообщения.
Но похоронщики официально это опровергли. Говорят, что к ним тоже обращались взволнованные родственники тяжело больных и пожилых людей, увидев что-то подобное в интернете.
— Ничего не изменилось, хороним людей, как и прежде, — сообщили в «Специализированной службе по вопросу похоронного дела» мэрии Ярославля.
Частные похоронные агентства всё же немного изменили правила поведения родных и близких усопших во время прощания.
— Мы устанавливаем специальные ограждения вокруг гроба, не разрешаем заходить в ритуальный зал толпами и не рекомендуем целовать умершего, — рассказал представитель частной похоронной фирмы.
Кроме того, в Рыбинске с 7 апреля начало действовать временное ограничение на посещение кладбищ.
— Впереди православные праздники, во время которых горожане привыкли посещать места захоронения, — рассказала директор местного департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. — Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, для исключения массового скопления людей на кладбищах, мы вводим эту меру.
По информации ярославской муниципальной «Специализированной службы по вопросам похоронного дела», в областном центре кладбища работают в обычном режиме.
Сегодня региональные власти озвучили свежие данные по заболеваемости коронавирусом — инфекцию подхватили ещё пять человек. Вся информация в оперативном режиме — в нашей хронике за 7 апреля.