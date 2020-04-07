Жители Ярославля в социальных сетях подняли тему похорон. Люди стали задаваться вопросом, как организовать похороны, когда рекомендовано сохранять режим самоизоляции и не собираться по многу.



— Во время пандемии новой коронавирусной инфекции кладбищами пользоваться нельзя, только крематорий, — стали появляться подобные сообщения.



Но похоронщики официально это опровергли. Говорят, что к ним тоже обращались взволнованные родственники тяжело больных и пожилых людей, увидев что-то подобное в интернете.

