В школы Ярославля пришли письма из районных отделов УМВД с требованием проверить семьи учеников — надлежащим ли образом взрослые исполняют свои родительские обязанности, соблюдают ли условия самоизоляции. Особое внимание, конечно, просят уделить неблагополучным семьям.



О том, почему важно следить за родителями на изоляции, рассказала начальник ПДН УМВД по Ярославской области Светлана Морозова. Она написала об этом пост в «Фейсбуке». Публикуем его:



«Очень много поступает мне вопросов по поводу того, как в таких сложных и необычных условиях мы решились на проведение акции “Вирус добра”, а самое главное, как мы собрали сведения о семьях с детьми, которым на данный момент нужна помощь? Ведь школы и детские сады не работают? Основные социальные партнеры тоже.

Родительские чаты и группы!

Они созданы в каждом классе, каждой группе детского сада, и туда входят воспитатели и педагоги. Плюс мы использовали ресурс администраций сельских поселений и общественности.

Необходимость проведения мониторинга за очень короткие сроки диктовали условия, в которых оказались некоторые родители с детьми. Отсутствие питания в школах и детских садах, увольнение или приостановление рабочей деятельности и, как следствие, отсутствие возможности кормить детей. И другая сторона… Мы не исключали ситуации, они нам очень хорошо известны по аналогии с новогодними праздниками и рождественскими каникулами, когда родители начинали злоупотреблять со спиртными напитками, предоставляя детей самих себе. И как следствие — травмирование, гибель детей или совершение в отношении них преступлений. Плюс у нас есть сведения о семьях, родители или дети в которых состоят на учетах в полиции. Сделали сверку-список с территориальными отделами по делам несовершеннолетних, образования, социальной поддержки населения и труда.

Сейчас идут обсуждения в СМИ. И меня очень огорчила фраза, что “в Ярославле учителей ЗАСТАВИЛИ следить за родителями на самоизоляции”. Мониторинг в целях дальнейшего оказания помощи детям назван в СМИ именно так. Это их право, пусть называют, как хотят, но отношение к детям данных журналистов мне, например, понятно.

В течение трех суток собраны сведения о 441 ребенке, который остро нуждается в продуктовой помощи.

Так и родилась идея акции “Вирус добра”. Название придумалось само — на злобу дня, вопреки всему».

