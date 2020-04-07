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За последние сутки из Ярославской области отправили на перепроверку ещё 2 сомнительных анализа

За последние сутки из Ярославской области отправили на перепроверку ещё 2 сомнительных анализа

Доброге утро, дорогие читатели! Каждый день мы собираем для вас подборку событий, которые произошли в Ярославской области за последние сутки.
Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:

Напомним также, что каждый день в 18:00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в «Инстаграме», коротко озвучивая итоги дня. Подписывайтесь: @76ru_news.

С нами можно связаться по редакционному Viber, WhatsApp и Telegram: 8 905 645-92-32

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