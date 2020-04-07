Доброге утро, дорогие читатели! Каждый день мы собираем для вас подборку событий, которые произошли в Ярославской области за последние сутки.

Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:

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