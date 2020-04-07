Доброге утро, дорогие читатели! Каждый день мы собираем для вас подборку событий, которые произошли в Ярославской области за последние сутки.
Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:
- В Ярославле врач сдал тест на COVID-19, и он оказался сомнительным. Ещё несколько врачей отправили на обсервацию (карантин).
- Всего за последние сутки в регионе официально объявили о двух сомнительных тестах.
- Школьникам-льготникам будут выдавать сухие пайки предположительно с четверга.
- Диспансеризацию в поликлиниках отменили до конца 2020 года постановлением правительства РФ.
- Общественному транспорту снова увеличили количество маршрутов: ездить будут с шести утра до 23 вечера.
- Школьники перешли на дистанционное обучение и назвали это адом.
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