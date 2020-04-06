— Возможность сойти с ума, — написала Алина Щипкова. — Дети — цветы жизни, черт возьми, но не когда они с тобой дома наедине 24/7. Всем добра, тепла, терпения!



— Самоизоляция — это шанс для себя и близких жить дальше, — поделилась свои мнением Светлана.



— Самоизоляция — начало весенней генеральной уборки, — написал Дмитрий Рузайкин. — Не сделаешь — не выйдешь.



— Стресс и неизвестность, страх за будущее, — вот чем кажется самоизоляция Регине Збарской.



— Это возможность не видеть социум, который бесит и нервирует, и возможность провести больше время с близкими и родными людьми, — написал Максим Карякин



— Самоизоляция — это возможность проявить свою заботу о родных и обществе в целом, — считает Аня Миронова.



— Это за день съесть то, что купили на неделю, — поделился своим мнением Максим Романов.



— Самоизоляция это диван, — написал Сергей Канатьев. — Куда лучше и комфортнее, чем больничная койка.



— Самоизоляция — это боль, — считает Регина Ливанова.



— Начало ремонта, тем более что хозяйственные магазины работают в обычном режиме, — рассказала Марина Виноградова.

