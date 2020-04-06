Подошла к концу неделя, объявленная нерабочей из-за коронавируса. Большинство провели её в самоизоляции, чтобы не допустить распространения инфекции. В группе 76.RU в соцсети «ВКонтакте» ярославцам предложили ответить на вопрос, что для них самоизоляция. Ответы оказались самыми разными. Для одних это возможность побыть с семьёй, выспаться, сделать домашние дела, которые из-за работы приходилось всё время откладывать, а для других самоизоляция оказалась почти непосильным испытанием.
— Самоизоляция для многих — это в будущем безденежье и поиск работы, — считает Роман Захаров
— Возможность сойти с ума, — написала Алина Щипкова. — Дети — цветы жизни, черт возьми, но не когда они с тобой дома наедине 24/7. Всем добра, тепла, терпения!
— Самоизоляция — это шанс для себя и близких жить дальше, — поделилась свои мнением Светлана.
— Самоизоляция — начало весенней генеральной уборки, — написал Дмитрий Рузайкин. — Не сделаешь — не выйдешь.
— Стресс и неизвестность, страх за будущее, — вот чем кажется самоизоляция Регине Збарской.
— Это возможность не видеть социум, который бесит и нервирует, и возможность провести больше время с близкими и родными людьми, — написал Максим Карякин
— Самоизоляция — это возможность проявить свою заботу о родных и обществе в целом, — считает Аня Миронова.
— Это за день съесть то, что купили на неделю, — поделился своим мнением Максим Романов.
— Самоизоляция это диван, — написал Сергей Канатьев. — Куда лучше и комфортнее, чем больничная койка.
— Самоизоляция — это боль, — считает Регина Ливанова.
— Начало ремонта, тем более что хозяйственные магазины работают в обычном режиме, — рассказала Марина Виноградова.
— Возможность побыть с любимым и нашими детками, — написала Елена Мелихова.
— Это отчуждение от родственников: бабушек, дедушек, — считает Ксения Грошева.
— Самоизоляция — это побыть с любим мужчиной, — рассказала Яшш Павлова.
— Это бесконечная работа на удалёнке, — написала Ирина Печкина.
— Это всплеск рождаемости! — утверждает Галина Гапликова.
— Нищета, долги, унижение! — считает Артур Шиленков.
— Самоизоляция — это реализация всех граждан возможности отдохнуть от работы и хорошо высыпаться, — написала Анита Курчина. — Ищите плюсы, когда еще выдастся эта возможность.
— Самоизоляция — самодеградация, когда тебя посадили на удалёнку, а у тебя дети, которые ну не могут не подойти с 9:00 до 18:00 к маме, не могут не разругаться раз 20 на дню. «Мама, дай попить», «мама, хочу покакать, посикать, покушать, поспать», — написала Аня Аверина.
Для некоторых жителей области нерабочие дни закончились. С сегодняшнего дня возобновляют работу самые крупные предприятия региона.