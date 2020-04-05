Мэр Ярославля Владимир Волков побывал в оперативном штабе помощи пожилым и маломобильным людям, где добровольцы помогают ярославцам, находящимся на самоизоляции. Волонтёры по заявкам ходят в продуктовые магазины и аптеки. Почти в каждом заказе творог и молоко местного производства, фрукты и сладости. Часто пожилые люди заказывают и лекарства. Перед выходом всем замеряют температуру, только потом отправляют помогать другим.



— Готовность помочь другому — ресурс, который не взять из специального фонда, он должен просто быть, — сказал Владимир Волков. — Мы уже не раз говорили, что в особой группе риска именно пожилые люди, им сейчас очень нужна поддержка. Я горжусь нашими волонтёрами, которые в такое непростое время помогают жителям Ярославля. И делают всё ради того, чтобы в трудной ситуации никто не чувствовал себя одиноким. Правда, передвигаются по городу большинство волонтёров на общественном транспорте, что не позволяет помочь большому количеству людей на самоизоляции.

