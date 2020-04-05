Мэр Ярославля Владимир Волков побывал в оперативном штабе помощи пожилым и маломобильным людям, где добровольцы помогают ярославцам, находящимся на самоизоляции. Волонтёры по заявкам ходят в продуктовые магазины и аптеки. Почти в каждом заказе творог и молоко местного производства, фрукты и сладости. Часто пожилые люди заказывают и лекарства. Перед выходом всем замеряют температуру, только потом отправляют помогать другим.
— Готовность помочь другому — ресурс, который не взять из специального фонда, он должен просто быть, — сказал Владимир Волков. — Мы уже не раз говорили, что в особой группе риска именно пожилые люди, им сейчас очень нужна поддержка. Я горжусь нашими волонтёрами, которые в такое непростое время помогают жителям Ярославля. И делают всё ради того, чтобы в трудной ситуации никто не чувствовал себя одиноким. Правда, передвигаются по городу большинство волонтёров на общественном транспорте, что не позволяет помочь большому количеству людей на самоизоляции.
Мэр передал добровольцам для работы 550 медицинских масок и пообещал выделить десять автомобилей для оперативного выполнения их миссии.
Если вам необходима помощь волонтёров, надо оставить заявку по телефону горячей линии: 8–800–200–34–11. А тем, кто хочет стать волонтёром, надо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф
В Ярославле действует режим самоизоляции — жителям рекомендовано не выходить из дома. Редакция 76.RU рекомендует всем читателям быть сознательными и лишний раз не покидать свои дома. Все главные новости мы вам расскажем — быстро и бесконтактно. Вся информацию о COVID-19 за эти выходные в нашей трансляции.