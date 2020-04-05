Управление МЧС России по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение — в регионе ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду. Это продлится до 18 часов 5 апреля.



— Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом линий электропередачи и линий связи, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушением в системе ЖКХ, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, — предупредили спасатели.

