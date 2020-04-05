Доброе утро, друзья! Кадый день мы собираем для вас подборку - что произошло в Ярославской области за сутки. Для тех, кто следит за ситуацией с коронавирусом в регионе - наш сегодняшний краткий обзор:
- В Ярославской области коронавирусом заразились женщина и ребёнок. Состояние их здоровья
- В Ярославской области на коронавирус обследовали за сутки 337 человек: актуальные данные к утру 5 апреля
- Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в апреле
- «COVID-19 — тяжёлый вирус»: инфекционист рассказал, как избавить вещи от опасной инфекции
- Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня. Заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
- «Под конец уже сдавали нервы»: ярославец, просидевший на карантине, рассказал, что тяжелее всего.
- Инфекционист дал прогноз, когда закончится эпидемия коронавируса
Всё события вчерашнего и сегодняшнего дня - в хронике выходных.
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