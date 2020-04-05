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Всё ещё ждём хороших новостей!

Всё ещё ждём хороших новостей!

Доброе утро, друзья! Кадый день мы собираем для вас подборку - что произошло в Ярославской области за сутки. Для тех, кто следит за ситуацией с коронавирусом в регионе - наш сегодняшний краткий обзор:

Всё события вчерашнего и сегодняшнего дня - в хронике выходных.

Напомним также, что каждый день в 18.00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в Инстаграме. Подписывайтесь: @76ru_news

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