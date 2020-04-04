Доброе утро, друзья! Собрали для вас короткую выжимку по ситуации с коронавирусом в Ярославской области. Всё наиболее актуальное к этому часу:
Врачи ответили на 6 самых важных вопросов о коронавирусе. Рассказываем, как уберечься от COVID-19, что будет в случае эпидемии и когда это всё закончится
В Ярославской области на коронавирус обследовали за сутки 337 человек.
Появились сообщения о первом заболевшем коронавирусом в Рыбинске: мы уточнили подробности.
Появился проект нормативного акта о том, что будет, если вдруг введут пропускной режим. Введение такого режима власти опровергли.
В каком случае допустят особый порядок передвижения: обращение губернатора.
В больницу, которая готовится лечить беременных с коронавирусом, привезли спецсредства для врачей.
Житель Рыбинска рассказал, как сдают тест на коронавирус. Ему пришлось сделать это дважды.
Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах».
Россия перестанет возвращать своих граждан на родину из-за пандемии коронавируса.
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