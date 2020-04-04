Доброе утро, друзья! Собрали для вас короткую выжимку по ситуации с коронавирусом в Ярославской области. Всё наиболее актуальное к этому часу:

Врачи ответили на 6 самых важных вопросов о коронавирусе. Рассказываем, как уберечься от COVID-19, что будет в случае эпидемии и когда это всё закончится



В Ярославской области на коронавирус обследовали за сутки 337 человек.



Появились сообщения о первом заболевшем коронавирусом в Рыбинске: мы уточнили подробности.

Появился проект нормативного акта о том, что будет, если вдруг введут пропускной режим. Введение такого режима власти опровергли.