4 апреля суббота
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Ввели дистанционное обучение: что делать родителям
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.73
eur 85.74
Фото пользователя

Ольга Прохорова

главный редактор
Фото пользователя

Ольга Прохорова

главный редактор

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе Мнение

«Всё треснуло, и нерабочая неделя открыла нам глаза и сердца». Колонка главного редактора 76.RU

Ольга Прохорова — о том, как ситуация с пандемией заставила по-другому посмотреть на жизнь

2 493
12 Обсудить

Поделиться

Ольга Прохорова, главный редактор 76.RU

Ольга Прохорова, главный редактор 76.RU

Сегодня у меня вдруг задрожали пальцы. Я замерла. Они дрожали. Ни страха внутри, ни паники, никакой истерии. Я подняла руки над клавиатурой. В углу экрана всплывали уведомления, телефон жужжал от сообщений в мессенджерах. Пальцы дрожали. Я сделала перерыв — коллега сделал мне сладкий чай. И я выдохнула.

Встала из-за стола и уставилась в окно на безмятежное небо. Надо бы извиниться, подумала.

Друзья, простите, что не могу теперь быстро отвечать на «Как ты?». Что не могу поболтать в скайпе. Что вообще фильтрую: важное — среднее — потом. Все так внезапно треснуло, да? То ли в кино живем, то ли в дурном сне, то ли в тумане.

Но какие чудесные моменты появляются в это время! Как выпукло проявляются в людях характеры, плохие и хорошие черты. За эти сумасшедшие дни познакомилась с собой — доброй, отходчивой, заботливой и жестокой. Ну о-ок, с этим жить. И увидела, как много вокруг тех, кому никогда не говорила спасибо, а давно стоило бы.

Друзьям, которые всё понимают. Тихонечко скребутся в личку — «Ты это... ну как сможешь, маякни, поговорим хоть». И без всяких обид. И я откладываю эти записочки в сердце.

Маме, выдергивающей меня из этого торнадо одним смешным: «У тебя в эфире скрипел стул!»

Редакции. Моим родным уже людям. Крепким бойцам. Удивительно, какие ресурсы были скрыты, какие силы спали в нас всех. Как мы смогли за 20 минут перестроить схему, работавшую несколько лет. Анна Елкина, Михаил Контуев, Елена Вахрушева, Екатерина Лещенкова, Саша Савельева, Александр Кудряшов, с вами вообще ничего не страшно! (а за стенкой зычный голос директора по рекламе — значит, есть жизнь!).

Партнерам, которые остаются вместе с нами в эти трудные дни и делятся с нами и горестями, и достижениями. Мы это очень ценим!

Сотрудникам пресс-служб. Коллеги, я не представляю, как вы тащите всё это на себе. На днях позвонила — а в телефоне хохот. Оказалось, нервический. Берегите себя! Куда мы без вас?

Дорогим читателям! От этого тает моё сердце. «Читаем ваш канал в телеге» (news76), «Спасибо за трансляцию» и сотни тысяч просмотров на сайте — нам так важна обратная связь, вы бы знали. Мы отсматриваем все сообщения и жалобы во всех каналах связи. Простите, что не на все успеваем оперативно отвечать. Но складываем всё себе в «коробочку». И понимаем — наша работа нужна, не зря растим мешки под глазами... И пальцы дрожат не зря.

Спасибо, дорогие.

Каждый день с утра мы заводим хронику дня, собираем все новости, полезные материалы и истории. И каждый день ведём эфиры в инстаграме (подписывайтесь на 76ru_news).

И давайте держаться вместе! (на метровом расстоянии, хе-хе-хе).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

корнавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!