«Всё треснуло, и нерабочая неделя открыла нам глаза и сердца». Колонка главного редактора 76.RU

Маме, выдергивающей меня из этого торнадо одним смешным: «У тебя в эфире скрипел стул!»



Редакции. Моим родным уже людям. Крепким бойцам. Удивительно, какие ресурсы были скрыты, какие силы спали в нас всех. Как мы смогли за 20 минут перестроить схему, работавшую несколько лет. Анна Елкина, Михаил Контуев, Елена Вахрушева, Екатерина Лещенкова, Саша Савельева, Александр Кудряшов, с вами вообще ничего не страшно! (а за стенкой зычный голос директора по рекламе — значит, есть жизнь!).



Партнерам, которые остаются вместе с нами в эти трудные дни и делятся с нами и горестями, и достижениями. Мы это очень ценим!

Сотрудникам пресс-служб. Коллеги, я не представляю, как вы тащите всё это на себе. На днях позвонила — а в телефоне хохот. Оказалось, нервический. Берегите себя! Куда мы без вас?



Дорогим читателям! От этого тает моё сердце. «Читаем ваш канал в телеге» (news76), «Спасибо за трансляцию» и сотни тысяч просмотров на сайте — нам так важна обратная связь, вы бы знали. Мы отсматриваем все сообщения и жалобы во всех каналах связи. Простите, что не на все успеваем оперативно отвечать. Но складываем всё себе в «коробочку». И понимаем — наша работа нужна, не зря растим мешки под глазами... И пальцы дрожат не зря.



Спасибо, дорогие.



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