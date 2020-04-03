Новый указ президента продлил нерабочий период до конца апреля, а заодно наделил губернаторов полномочиями самим определять режим работы компаний и перемещения людей — по крайней мере, так это «слышалось» во время обращения Владимира Путина. Но что означают эти полномочия в реальности?
Распределение ответственности отчасти оправдано, поскольку число заболевших по регионам неоднородно и вспышка пока наблюдается лишь в Москве. Совладелец корпорации «Технониколь» и один из богатейших людей России Игорь Рыбаков считает такой подход естественным.
— Президент в свойственной ему манере, когда ситуация набирает вес, производит делегирование, — объясняет он. — Я тоже так делаю. Все так делают. Дело в том, что антихрупкость лучше проявляется тогда, когда организация или компания, или страна состоит из более-менее автономных подразделений, из отсеков в подводной лодке, которыми управляет руководитель этих отсеков — губернаторы. А как будет действовать губернатор в этих условиях? Выходит так, что губернатор может закрыть любое предприятие, кроме тех, что по списку. Я, когда изучил этот пункт, то понял, что губернаторы подойдут творчески к трактовке этих постановлений.
Насколько творчески? Вообще в указе президента есть два блока. Первый разрешает губернаторам определять территории, где вводятся ограничения на работу тех или иных предприятий (кстати, независимо от формы собственности), а также особый режим перемещения. Второй блок — это список исключений, в которые попадают предприятия непрерывного цикла (например, многие заводы), медицинские организации, продуктовые предприятия и магазины с товарами первой необходимости, а также компании, выполняющие неотложные работы.
Руководитель юридической компании «АРТЕ» Антон Бавин считает, что на текущий момент у губернаторов нет особенных полномочий для введения жёстких ограничений.
— Ситуация быстро меняется, может быть, сейчас в Госдуме обсуждается пакет поправок, который позволит властям отдельного региона, например, вводить режим чрезвычайного положения. Но пока этого нет, не совсем понятно, что именно может сделать губернатор в рамках закона, — объясняет он.
Эксперт говорит, что жёсткие ограничения, нарушающие конституционные права граждан, могут возникать при введении военного или чрезвычайного положения, но пока этого нет, запретить, например, перемещение по городу или работу какого-то предприятия без судебного решения практически нельзя. То же касается прочих ограничений, например блокировки транспорта и штрафования водителей.
— Все эти акции, когда инспекторы ГИБДД тормозят поток автомобилей и спрашивают, куда и почему автомобилист направляется, пока не имеют законного обоснования, — добавляет Антон Бавин. — По сути, федеральный центр спихнул на губернаторов ответственность за введение тех или иных мер, но пока не предоставил инструментов для их применения.
Эксперт подчёркивает, что закрытие предприятий без объявления чрезвычайного положения возможно по решению суда, но не в массовом порядке.
— Это стандартная процедура, например, на предприятии выявлен больной сотрудник, приезжают сотрудники Роспотребнадзора, дело передаётся в суд, закрытие предприятия предписывается судебным актом. Нынешний же подход — это какое-то юридическое ноу-хау. Но, повторю, возможно, под него уже готовят законодательную базу, например, недавно правительство уполномочили объявлять режим чрезвычайного положения, что раньше было прерогативой президента, — говорит Антон Бавин.
При этом вводить режим чрезвычайной ситуации для отдельных территорий региональные власти могут и сейчас. В отличие от чрезвычайного положения, чрезвычайная ситуация — это локальная мера, действующая для конкретных областей.
В любом случае вопросов пока остаётся много, и от региональных властей сейчас все ждут максимального здравомыслия в применении тех или иных мер. А смогут ли они опереться на закон, узнаем в ближайшее время.
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