— Президент в свойственной ему манере, когда ситуация набирает вес, производит делегирование, — объясняет он. — Я тоже так делаю. Все так делают. Дело в том, что антихрупкость лучше проявляется тогда, когда организация или компания, или страна состоит из более-менее автономных подразделений, из отсеков в подводной лодке, которыми управляет руководитель этих отсеков — губернаторы. А как будет действовать губернатор в этих условиях? Выходит так, что губернатор может закрыть любое предприятие, кроме тех, что по списку. Я, когда изучил этот пункт, то понял, что губернаторы подойдут творчески к трактовке этих постановлений.



Насколько творчески? Вообще в указе президента есть два блока. Первый разрешает губернаторам определять территории, где вводятся ограничения на работу тех или иных предприятий (кстати, независимо от формы собственности), а также особый режим перемещения. Второй блок — это список исключений, в которые попадают предприятия непрерывного цикла (например, многие заводы), медицинские организации, продуктовые предприятия и магазины с товарами первой необходимости, а также компании, выполняющие неотложные работы.

