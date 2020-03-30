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Техническое обслуживание газового оборудования в домах ярославцев пока приостановили

Техническое обслуживание газового оборудования в домах ярославцев пока приостановили

На этой неделе в Ярославле отменят все плановые проверки газового оборудования в многоквартирных домах. Это ещё одна мера для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

— В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции прекращено плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. «Газпром газораспределение Ярославль» и «ЭнергоГаз» ввели эту меру на срок до 5 апреля, «Росстройгаз» — до 12 апреля, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Останутся работать только аварийно-диспетчерские службы, работников которой снабдили масками, перчатками и антисептиками для рук.

На карантин различные службы начали уходить ещё неделю назад. Личные приёмы жителей прекратили в правительстве области, депутаты облдумы перешли на онлайн-приёмы, а налоговая принимает документы через спецбоксы. Даже Почта России будет реже открывать свои двери.

Всю информацию о ситуации по коронавирусу в Ярославской области, о том, как переживают это время люди, мы сообщаем в режиме онлайн.

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