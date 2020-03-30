На этой неделе в Ярославле отменят все плановые проверки газового оборудования в многоквартирных домах. Это ещё одна мера для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

— В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции прекращено плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. «Газпром газораспределение Ярославль» и «ЭнергоГаз» ввели эту меру на срок до 5 апреля, «Росстройгаз» — до 12 апреля, — рассказали в правительстве Ярославской области.