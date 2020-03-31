31 марта вторник
СЕЙЧАС -2°С
usd 77.73
eur 85.74
СЕЙЧАС -2°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
В Ярославской области на данный момент находятся три человека, больных коронавирусом, у одного пациента — сомнительный анализ и один человек полностью выздоровел

В Ярославской области на данный момент находятся три человека, больных коронавирусом, у одного пациента — сомнительный анализ и один человек полностью выздоровел

Коротко рассказываем, как за последние сутки изменилась ситуация с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Ярославской области.

  • губернатор пообещал разобраться с заражённым коронавирусом москвичом, который приехал в Ярославскую область;
  • рецепты на льготные лекарства пожилым людям теперь врачи будут выписывать удалённо, а медикаменты потом могут принести прямо домой;
  • автобусов и поездов между Ярославлем и другими городами стало меньше. Много рейсов убрали с московского направления;
  • весенний сезон охоты, который должен был начаться в Ярославской области 11 апреля, отменили;
  • по торговым центрам, рынкам, кафе, ресторанам, парикмахерским и другим объектам потребительского рынка начали ходить с проверкой чиновники, полицейские и прокуроры.

Об этих изменениях более подробно можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!