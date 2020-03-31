Коротко рассказываем, как за последние сутки изменилась ситуация с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Ярославской области.
- первая заразившаяся COVID-19 в регионе женщина полностью выздоровела и её выписали из больницы;
- губернатор пообещал разобраться с заражённым коронавирусом москвичом, который приехал в Ярославскую область;
- рецепты на льготные лекарства пожилым людям теперь врачи будут выписывать удалённо, а медикаменты потом могут принести прямо домой;
- автобусов и поездов между Ярославлем и другими городами стало меньше. Много рейсов убрали с московского направления;
- весенний сезон охоты, который должен был начаться в Ярославской области 11 апреля, отменили;
- по торговым центрам, рынкам, кафе, ресторанам, парикмахерским и другим объектам потребительского рынка начали ходить с проверкой чиновники, полицейские и прокуроры.
Об этих изменениях более подробно можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.