В Ярославле тех, кто работает в офисах в центре, напугала съемочная группа в Революционном проезде. Местные разглядели московские номера на машинах, увидели массовое скопление людей и заволновались.
— Мы боимся выходить на улицу! — пожаловались люди.
Мы связались с организаторами съемок. На площадке сейчас снимают боевик «Очное правосудие».
— У нас всё в пределах нормы — не больше 50 человек, — рассказал Юрий Ваксман. — Вся съёмочная группа — 45 человек, москвичей нет, на съёмочной площадке одновременно находятся не больше 10–15 человек, остальные в машинах сидят, это я сам лично видел.
Юрий Ваксман рассказал, что к месту съёмок приезжала полиция, проверила, что указ губернатора о том, чтобы одновременно собирались не больше 50 человек, соблюдается и уехали.
— Сейчас снимают сцены в частном клубе, — сказал Юрий Ваксман. — Он закрыт для посещения, внутри никто ни ест, ни пьёт, снаружи находятся не больше 10 человек — и то не со стороны улицы, где может проходить большое количество людей, а во дворах, где редко кто-то проходит мимо.
В мэрии Ярославля, рассказали, что съемка была согласована ещё в декабре 2019 года.
— Количество людей на площадке не превышает 50 человек. Дополнительно в сложившихся условиях распространения коронавируса с организатором проведена беседа. Достигнута договоренность о том, что сегодня последний день съёмки, — уточнили в администрации Кировского района.
По последним данным, в Ярославской области находятся три человека, у которых официально подтверждено заболевание коронавирусом. Два пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ. Одна женщина полностью вылечилась от коронавируса, и сегодня её выписали из больницы. Из-за COVID-19 в регионе закрываются торговые центры, следующая неделя объявлена нерабочей. Крупные предприятия ушли на внеплановые каникулы.
Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранении, за последние сутки коронавирусом заразились более 63 тысяч человек по всей планете, 3,4 тысячи — 4 умерли. С начала пандемии инфицированы почти 635 тысяч человек, почти 30 тысяч — погибли. В России за последние сутки официально зарегистрировано 302 случая заражения. Общее число россиян с подтвержденным диагнозом — 1836 человек.