В Ярославле тех, кто работает в офисах в центре, напугала съемочная группа в Революционном проезде. Местные разглядели московские номера на машинах, увидели массовое скопление людей и заволновались.

— Мы боимся выходить на улицу! — пожаловались люди.

Мы связались с организаторами съемок. На площадке сейчас снимают боевик «Очное правосудие».



— У нас всё в пределах нормы — не больше 50 человек, — рассказал Юрий Ваксман. — Вся съёмочная группа — 45 человек, москвичей нет, на съёмочной площадке одновременно находятся не больше 10–15 человек, остальные в машинах сидят, это я сам лично видел.