В соцсетях 28 марта появилось фото очереди в один из строительных гипермаркетов Ярославля. Народ толпился у входа, ожидая своей очереди, чтобы попасть внутрь. Видимо, на нерабочей неделе многие решили заняться ремонтом в квартирах и на дачах и для этого подкупить стройматериалов. Но сделать это оказалось непросто.
— Были сегодня там, запускают людей частями, поэтому и толпа на улице. В магазине народу было мало, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети во «ВКонтакте» жительница города.
Большинство ярославцев осудили покупателей. Назвали их решение ходить по магазинам в разгар коронавируса русской рулеткой.
— Люди по магазам гуляют. Дома сидят ответственные люди, которые заботятся о своих родных. Но у нас их мало, как показывает практика. В Италии тоже сначала всерьез не восприняли, — комментируют под постом.
Напомним, с 30 марта должны закрыться все магазины кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Кстати, в число этих самых товаров включили строительные и отделочные материалы. Так что вполне возможно, что магазины, продающие их, продолжат работать.