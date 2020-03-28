В соцсетях 28 марта появилось фото очереди в один из строительных гипермаркетов Ярославля. Народ толпился у входа, ожидая своей очереди, чтобы попасть внутрь. Видимо, на нерабочей неделе многие решили заняться ремонтом в квартирах и на дачах и для этого подкупить стройматериалов. Но сделать это оказалось непросто.

— Были сегодня там, запускают людей частями, поэтому и толпа на улице. В магазине народу было мало, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети во «ВКонтакте» жительница города.