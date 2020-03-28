Это ради природы: ярославцев призвали уйти в сумрак

Ярославцев призывают сегодня, 28 марта, на час выключить свет. Дело в том, что в субботу проходит международная акция «Час Земли». Жителям городов предлагают выключить свет с 20:30 до 21:30 в знак привлечения внимания к экологическим проблемам планеты.



В Ярославле в акции готовы поучаствовать не только простые горожане, но и организации — Ярославский художественный музей, музей-заповедник, филармония, планетарий, Театр имени Волкова. Будет отключена подсветка здания правительства области. На час погаснет иллюминация на колесе обозрения.