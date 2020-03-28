28 марта суббота
СЕЙЧАС +9°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Что происходит на улицах и в торговых центрах
СЕЙЧАС +9°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Город

Это ради природы: ярославцев призвали уйти в сумрак

Вечером 28 марта пройдет акция «Час Земли»

1 140
6 Обсудить

Поделиться

Акция&nbsp;«Час Земли» пройдет 28 марта

Акция «Час Земли» пройдет 28 марта

Ярославцев призывают сегодня, 28 марта, на час выключить свет. Дело в том, что в субботу проходит международная акция «Час Земли». Жителям городов предлагают выключить свет с 20:30 до 21:30 в знак привлечения внимания к экологическим проблемам планеты.

В Ярославле в акции готовы поучаствовать не только простые горожане, но и организации — Ярославский художественный музей, музей-заповедник, филармония, планетарий, Театр имени Волкова. Будет отключена подсветка здания правительства области. На час погаснет иллюминация на колесе обозрения.

Напомним, в этом году акция проводится уже в 14-й раз. Ее основателем стал Всемирный фонд дикой природы (WWF), пропагандирующий бережное и ответственное отношение к природе. В акции «Час Земли» принимают участие более двух миллиардов человек в 188 странах, гаснет подсветка более чем 18 тысяч архитектурных памятников. Россия впервые присоединилась к проекту в 2009 году.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Час земли
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!