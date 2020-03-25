В Ярославле начали сносить корпуса бывшего завода синтетического каучука. Это огромные полуразрушенные цеха в глубине проспекта Октября, что за авторынком.
— Предлагаю вам полюбоваться постапокалиптическими и безлюдными пейзажами Ярославля. С прошлого года эти постройки советских времен активно сносят, — рассказал видеоблогер Александр Давидик.
Что здесь было
Строительство заводов резино-асбестового комбината началось в 1929 году, а завода СК-1 — в 1931 году. Все советское время территория завода медленно разрасталась, но распад СССР сыграл злую шутку с предприятием. Сам завод впервые остановился в 1993 году, затем лихорадочно пытался возобновить деятельность, но с 2005 года производство встало окончательно, а с 2007 года его руководство было признано банкротом.
Что будет
— В генеральном плане города Ярославля эти территории находятся в производственной зоне, — отвечали нам в мэрии Ярославля некоторое время назад. — Проект детальной планировки отсутствует. Территория в районе завода «Элдин» — это бывшая территория ОАО «СК “Премьер”», которое в настоящее время находится в стадии банкротства. Вся территория разделена на земельные участки, большая часть из которых является частной собственностью. Часть земельных участков предоставлена в аренду ОАО «СК “Премьер”».
По кадастровой карте эти земли продолжают значиться для эксплуатации промышленных строений.