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Вид сверху постапокалиптический&nbsp;

Вид сверху постапокалиптический 

В Ярославле начали сносить корпуса бывшего завода синтетического каучука. Это огромные полуразрушенные цеха в глубине проспекта Октября, что за авторынком.

— Предлагаю вам полюбоваться постапокалиптическими и безлюдными пейзажами Ярославля. С прошлого года эти постройки советских времен активно сносят, — рассказал видеоблогер Александр Давидик.

Завод строили в 20-е годы прошлого века

Завод строили в 20-е годы прошлого века

Что здесь было

Строительство заводов резино-асбестового комбината началось в 1929 году, а завода СК-1 — в 1931 году. Все советское время территория завода медленно разрасталась, но распад СССР сыграл злую шутку с предприятием. Сам завод впервые остановился в 1993 году, затем лихорадочно пытался возобновить деятельность, но с 2005 года производство встало окончательно, а с 2007 года его руководство было признано банкротом.

Заходить в здания сейчас очень опасно

Заходить в здания сейчас очень опасно

Что будет

— В генеральном плане города Ярославля эти территории находятся в производственной зоне, — отвечали нам в мэрии Ярославля некоторое время назад. — Проект детальной планировки отсутствует. Территория в районе завода «Элдин» — это бывшая территория ОАО «СК “Премьер”», которое в настоящее время находится в стадии банкротства. Вся территория разделена на земельные участки, большая часть из которых является частной собственностью. Часть земельных участков предоставлена в аренду ОАО «СК “Премьер”».

Пока непонятны планы на эти промышленные территории&nbsp;

Пока непонятны планы на эти промышленные территории 

По кадастровой карте эти земли продолжают значиться для эксплуатации промышленных строений.

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