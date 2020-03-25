Что здесь было



Строительство заводов резино-асбестового комбината началось в 1929 году, а завода СК-1 — в 1931 году. Все советское время территория завода медленно разрасталась, но распад СССР сыграл злую шутку с предприятием. Сам завод впервые остановился в 1993 году, затем лихорадочно пытался возобновить деятельность, но с 2005 года производство встало окончательно, а с 2007 года его руководство было признано банкротом.

