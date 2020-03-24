Сегодня из-за угрозы нового коронавируса городской департамент образования рекомендовал руководителям детских садов забирать и отдавать детей родителям на улице, чтобы свести к минимуму нахождение посторонних людей внутри. Мы посмотрели, как теперь забирают домой детей из детского сада на улице Лисицына.



— Утром их и так до определённого времени на улице забирают, — рассказала одна из мам. — Если опоздали, то родители заводят ребёнка внутрь. Да, есть рекомендация, что внутри детского сада взрослые могут находиться только в медицинской маске и бахилах, но где сейчас эти маски взять? В аптеках нигде нет. Пускают и так, особо не тиранят — все понимают, что маску сейчас просто не купить.

