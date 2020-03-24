24 марта вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 80.88
eur 86.70
СЕЙЧАС +3°С
usd 80.88
eur 86.70

Все новости

Все новости
Особенные лавочки <a href="https://76.ru/text/gorod/65076231/?utm_source=vk&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=76" target="_blank" class="_">обещала</a> мэрия Ярославля

Особенные лавочки обещала мэрия Ярославля

Контрольно-счётная палата Ярославской области занялась проверкой ремонтов городских парков по программе «Решаем вместе». В Ярославле успели отремонтировать парки «Нефтяник», «Юбилейный», 30-летия Победы. На каждый потратили десятки миллионов рублей.

Скандалы по каждому парку возникали ещё во время ремонтов. Но теперь выяснилось, что проблемы были и с закупками. Например, в парке «Нефтяник» обещали установить лавочки с подогревом и Wi-Fi.

— Приобретали скамейки с подогревом и интернетом. Мы проверили документацию: они были приобретены чуть не в два раза дороже, чем предусмотрено. А когда вышли на место, никому ничего не грело, — рассказал председатель Контрольно-счётной палаты Анатолий Фёдоров. — По заданию должны были стоять антенны для Wi-FI: во-первых, это опасно, во-вторых, этого ничего нет.

Проблемы со скамейками и в Юбилейном парке, на который потратили 52 миллиона рублей.

— Вместо того, что указано в проектной документации, приобретали дешевые скамейки — чуть не в два раза дешевле. И всё это на ура проходило. Мы отправили предписание о неоплате работ по завышенной цене — предотвратили необоснованное расходование средств, — отчитался Анатолий Фёдоров.

Но больше всего проблем было в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, который сдали намного позже заявленной даты, и трижды в нём перекладывали асфальт. Проверки по этому парку продолжатся.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

благоустройствопарк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!