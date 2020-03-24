Контрольно-счётная палата Ярославской области занялась проверкой ремонтов городских парков по программе «Решаем вместе». В Ярославле успели отремонтировать парки «Нефтяник», «Юбилейный», 30-летия Победы. На каждый потратили десятки миллионов рублей.

Скандалы по каждому парку возникали ещё во время ремонтов. Но теперь выяснилось, что проблемы были и с закупками. Например, в парке «Нефтяник» обещали установить лавочки с подогревом и Wi-Fi.

— Приобретали скамейки с подогревом и интернетом. Мы проверили документацию: они были приобретены чуть не в два раза дороже, чем предусмотрено. А когда вышли на место, никому ничего не грело, — рассказал председатель Контрольно-счётной палаты Анатолий Фёдоров. — По заданию должны были стоять антенны для Wi-FI: во-первых, это опасно, во-вторых, этого ничего нет.