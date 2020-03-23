Уйти на самоизоляцию жители Ярославской области теперь могут через интернет. Начал действовать временный порядок оформления больничных для тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с ними.



— С 20 марта по 1 июля этого года россияне, которым необходимо соблюдать карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, смогут оформить электронный больничный удаленно, — рассказали в Фонде социального страхования.



Итак, что нужно сделать, чтобы уйти на самоизоляцию и получить больничный:

