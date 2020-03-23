Уйти на самоизоляцию жители Ярославской области теперь могут через интернет. Начал действовать временный порядок оформления больничных для тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с ними.
— С 20 марта по 1 июля этого года россияне, которым необходимо соблюдать карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, смогут оформить электронный больничный удаленно, — рассказали в Фонде социального страхования.
Итак, что нужно сделать, чтобы уйти на самоизоляцию и получить больничный:
1. Заходите на сайт Фонда социального страхования;
2. Заполняете заявление;
3. Прикладываете фото документов.
Порядок оплаты такого больничного, как следует из постановления правительства, будет отличаться от традиционного. Если по общему правилу работодатель оплачивает больничный после окончания срока его действия, то деньги по дистанционно оформленному листку нетрудоспособности работник получит частями.
— В одном личном кабинете можно оформить больничные листы сразу на всех домочадцев, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Первая выплата придет уже через семь [пять рабочих] дней.
Также можно уйти на самоизоляцию, вызвав участкового врача из поликлиники по месту прописки. Любые вопросы по новой коронавирусной инфекции можно задать специалистам горячей линии по телефону: +7 (4852) 40–04–55.
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 71 человека. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели, в Москве одна женщина, заразившаяся COVID-19, умерла. В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день.