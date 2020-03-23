В Ярославской области завоют сирены и произойдёт перехват теле- и радиосигнала

В Ярославской области 25 марта в городах и сёлах включат сирены и громкоговорители, а также произойдёт перехват радио- и телевизионного вещания для передачи экстренного речевого сообщения населению. Власти объяснили, что в этот день с 11 до 13 часов будет проходить комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения.



— Проверка организована в соответствии с планом основных мероприятий Ярославской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утверждённым распоряжением губернатора Дмитрия Миронова.

