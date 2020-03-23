В Ярославской области завоют сирены и произойдёт перехват теле- и радиосигнала

В Ярославской области 25 марта в городах и сёлах включат сирены и громкоговорители, а также произойдёт перехват радио- и телевизионного вещания для передачи экстренного речевого сообщения населению. Власти объяснили, что в этот день с 11 до 13 часов будет проходить комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения.
— Проверка организована в соответствии с планом основных мероприятий Ярославской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утверждённым распоряжением губернатора Дмитрия Миронова.
На всей территории России сейчас введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В МЧС пояснили, что проверка системы гражданского оповещения никак с этим не связана — это плановое мероприпятие, но тем не менее в случае эпидемии может также пригодиться.
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 71 человека. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели, в Москве одна женщина, заразившаяся COVID-19, умерла. В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день.