— Мы пускаем внутрь здания по 50 человек. Кто-то выходит — заходит следующий, — рассказал директор департамента по социальной защите населения рыбинской администрации Владимир Куликов. — Да, людям приходится на улице стоять. Но это для их же безопасности.



Правда, как пишут, в группе «Подслушано в Рыбинске», несмотря на то, что часть очереди стоит на улице, внутри тоже толпа.

— В узких коридорах толпятся еле ходящие старики и старухи, яблоку негде упасть. Принимают почему-то людей в коридорах, по крайней мере, в бухгалетрию так. Внутрь не пускают, а все документы оформляют на столике перед входом в бухгалтерию. Все толкаются, орут, плюются друг в друга слюнями и соплями. Никого нет в масках — ни сотрудников, ни посетителей. Люди стоят толпой на входе, чтобы зайти, и самое смешное — стоят толпой на выходе, потому что выпускают тоже группами, — написал Сергей Потолков.