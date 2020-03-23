В Рыбинске из-за коронавируса у собеса выстроились очереди. Люди, которые пришли 23 марта в местный центр социальных выплат на улице Крестовой, вместо того, чтобы ожидать своей очереди у дверей кабинетов, остались стоять по полчаса на улице.
— Народ в бешенстве! Спасибо сотруднице этого собеса, что вышла и сказала, что тем, кто пришел по поводу пособия на погребение, можно пройти без очереди. А до этого я минут 20 у входа простоял, хотел уже уходить, — рассказал один из горожан.
Причиной того, что людей не пускали внутрь, стало распоряжение властей всех уровней о запрете собирать вместе более 50 человек. Исполнение этой рекомендации стартовало в рыбинском собесе как раз 23 марта.
— Мы пускаем внутрь здания по 50 человек. Кто-то выходит — заходит следующий, — рассказал директор департамента по социальной защите населения рыбинской администрации Владимир Куликов. — Да, людям приходится на улице стоять. Но это для их же безопасности.
Правда, как пишут, в группе «Подслушано в Рыбинске», несмотря на то, что часть очереди стоит на улице, внутри тоже толпа.
— В узких коридорах толпятся еле ходящие старики и старухи, яблоку негде упасть. Принимают почему-то людей в коридорах, по крайней мере, в бухгалетрию так. Внутрь не пускают, а все документы оформляют на столике перед входом в бухгалтерию. Все толкаются, орут, плюются друг в друга слюнями и соплями. Никого нет в масках — ни сотрудников, ни посетителей. Люди стоят толпой на входе, чтобы зайти, и самое смешное — стоят толпой на выходе, потому что выпускают тоже группами, — написал Сергей Потолков.
По словам Владимира Куликова, по очереди в центре социальных выплат принимают только по понедельникам. В эти дни сюда обращаются от 200 до 800 человек. Чтобы не стоять на улице и не толпиться в коридорах учреждения, он призвал рыбинцев обращаться в МФЦ, где можно получить те же самые услуги в любой день (кроме вторника и воскресенья), или воспользоваться порталом госуслуг, через который можно подать документы и записаться на прием на определенное время — с понедельника по четверг.