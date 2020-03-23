В Ярославле соседи забили тревогу из-за молодого человека, который, по словам жильцов, вернулся из эндемичной страны.



— Жители нашего дома в ужасе! Сегодня мы узнали, что молодой человек, недавно вернувшийся из Таиланда, вместо того, чтобы пройти карантин дома, снял квартиру во втором подъезде нашей семнадцатиэтажки (дом 14/84 по проезду Моторостроителей), спокойно разгуливает по магазинам, пользуется лифтом, — написала общественница Елена Богданова.



Власти отреагировали на ситуацию.



— Бригада медиков выехала по указанному в социальных сетях адресу. Мужчину осмотрели, взяли анализ и выписали больничный лист, предупредив о соблюдении правил нахождения на карантине, — прокомментировали в правительстве Ярославской области.

