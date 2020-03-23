В Ярославле соседи забили тревогу из-за молодого человека, который, по словам жильцов, вернулся из эндемичной страны.
— Жители нашего дома в ужасе! Сегодня мы узнали, что молодой человек, недавно вернувшийся из Таиланда, вместо того, чтобы пройти карантин дома, снял квартиру во втором подъезде нашей семнадцатиэтажки (дом 14/84 по проезду Моторостроителей), спокойно разгуливает по магазинам, пользуется лифтом, — написала общественница Елена Богданова.
Власти отреагировали на ситуацию.
— Бригада медиков выехала по указанному в социальных сетях адресу. Мужчину осмотрели, взяли анализ и выписали больничный лист, предупредив о соблюдении правил нахождения на карантине, — прокомментировали в правительстве Ярославской области.
Власти напомнили, что всем, кто возвращается в Россию из эндемичных по коронавирусу стран, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.
Напомним, в Ярославле пока сообщается только об одном случае заражения коронавирусом. Его выявили у 40-летней женщины, вернувшейся из Доминиканы. Сейчас больная идет на поправку. Если у кого-то появились опасения, что кто-то из приезжих граждан нарушает карантин, то заявить об этом можно, позвонив по номеру 112, а также на горячую линию Роспотребнадзора: (4852) 73-26-95 или на горячую линию департамента здравоохранения (4852) 40-04-55.