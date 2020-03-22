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Спектакли всем: в Волковском театре рассказали о новом режиме работы

Каждый день в 18.30 будут показывать спектакли на фасадах здания

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Спектакли будут показывать на экранах&nbsp;

Спектакли будут показывать на экранах 

Из-за риска заразиться коронавирусом в Ярославле сейчас приостановили все мероприятия, отправили школьников и студентов на домашнее обучение. В театре драмы им. Ф. Волкова тоже приостановили все спектакли, однако настоящим любителям искусства трудно помешать. Руководство театра решило не лишать зрителей зрелища, поэтому придумали запустили новый проект «Волковский на карантине».

- В рамках этого проекта, каждый день на фасадных экранах театра ровно в 18.30 будем показывать один из наших спектаклей, - сообщили в официальной группе театра во ВКонтакте.

Напомним, что ситуация с карантином в регионе обстоит серьезная. Люди напуганы, сметают все с полок.

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