Спектакли всем: в Волковском театре рассказали о новом режиме работы

Из-за риска заразиться коронавирусом в Ярославле сейчас приостановили все мероприятия, отправили школьников и студентов на домашнее обучение. В театре драмы им. Ф. Волкова тоже приостановили все спектакли, однако настоящим любителям искусства трудно помешать. Руководство театра решило не лишать зрителей зрелища, поэтому придумали запустили новый проект «Волковский на карантине».

- В рамках этого проекта, каждый день на фасадных экранах театра ровно в 18.30 будем показывать один из наших спектаклей, - сообщили в официальной группе театра во ВКонтакте.

