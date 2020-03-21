После 20 апреля обещают возобновить чартерные перелёты.



— Многие отели в популярных странах сейчас закрыты, — говорит Анна. — Но даже те, которые принимают отдыхающих, имеют ресурсы для обработки и дезинфекции номеров и других помещений.



Тех, кто воспользовался ранним бронированием на лето, призывают не паниковать и не сдавать путёвки, а тем, кто ещё в раздумьях, стоит ли заранее покупать, советуют не медлить.



— Лучше купить сейчас, потому что позже цены взлетят в том числе из-за падения курса рубля, — советует Анна.

