Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции некоторые страны закрыли границы, туристы не смогли вылететь в отпуск. Туроператоры советуют не поддаваться панике.
— Да, эта ситуация беспрецедентная, такого никогда в истории не было, но паниковать не стоит, — рассказала генеральный директор турагентства «Мега-тур» Анна Гостяева. — Сейчас отменили рейсы, никто никуда не летит. Быстрого возврата денег ждать не стоит, поскольку они уже переведены за бронирование отелей, билетов. Сейчас туроператоры предлагают только перебронироваться, но, помня ситуацию с закрытием Египта, мы ждём, что условия скоро смягчат. Можно уверенно сказать, что люди получат обратно деньги за несостоявшуюся поездку. Сейчас туроператоры вырабатывают единую стратегию, как выходить из этого положения. Я думаю, что в ближайшее время появится какая-то инструкция для нас для всех.
После 20 апреля обещают возобновить чартерные перелёты.
— Многие отели в популярных странах сейчас закрыты, — говорит Анна. — Но даже те, которые принимают отдыхающих, имеют ресурсы для обработки и дезинфекции номеров и других помещений.
Тех, кто воспользовался ранним бронированием на лето, призывают не паниковать и не сдавать путёвки, а тем, кто ещё в раздумьях, стоит ли заранее покупать, советуют не медлить.
— Лучше купить сейчас, потому что позже цены взлетят в том числе из-за падения курса рубля, — советует Анна.