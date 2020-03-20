На ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области представители регионального управления Роспотребнадзора озвучили свежие данные по заболеваемости.



— За прошедшие сутки проведены лабораторные исследования анализов 96 человек, — сообщили они. — Все результаты отрицательные. Новых заболевших в регионе нет. 187 человек находятся в режиме самоизоляции.



На данный момент в Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи говорят, что она потихоньку идёт на поправку.

