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Кстати, парень стоит на Тутаевском шоссе&nbsp;

Кстати, парень стоит на Тутаевском шоссе 

Парень из Ярослаля под ником «Капитан Реальность» перетанцевал российскую панк-поп-рейв-группу Little Big, а заодно обнажил парочку проблем города.

Группа из Санкт-Петербурга должна была представить Россию на конкурсе «Евровидение» с песней Uno, но конкурс отменили из-за коронавируса, а весёлый клип остался. Музыканты запустили челлендж в интернете (это уже второй после песни Skibidi), и теперь вся молодежь танцует как в клипе Uno.

— Вспомнить, что есть проблемы поважнее вируса! «Капитан Реальность» покажет вам, как надо пировать во время чумы! Хватит скупать гречу, танцуй как Little Big, — призывает ярославец.

Но на своём видео ярославец показал ещё и проблемы города: дворы без ремонта на улице Пионерской, разбитое Тутаевское шоссе и внезапный дефицит гречки.

Кстати, в сети танцы распространяются под тегом #unochallenge.

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Little BigЧеллендж
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