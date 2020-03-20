Парень из Ярослаля под ником «Капитан Реальность» перетанцевал российскую панк-поп-рейв-группу Little Big, а заодно обнажил парочку проблем города.

Группа из Санкт-Петербурга должна была представить Россию на конкурсе «Евровидение» с песней Uno, но конкурс отменили из-за коронавируса, а весёлый клип остался. Музыканты запустили челлендж в интернете (это уже второй после песни Skibidi), и теперь вся молодежь танцует как в клипе Uno.

— Вспомнить, что есть проблемы поважнее вируса! «Капитан Реальность» покажет вам, как надо пировать во время чумы! Хватит скупать гречу, танцуй как Little Big, — призывает ярославец.