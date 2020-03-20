Отделения федеральной налоговой службы по Ярославской области прекращают личный приём из-за ситуации по коронавирусу. Теперь со всеми вопросами можно будет обращаться только онлайн и лишь в экстренных случаях документы можно будет передать через спецбоксы.
— В случае острой необходимости представления в налоговый орган запросов, заявлений, обращений, налоговых деклараций (расчетов) и пр. на бумажном носителе документы возможно оставить в специальных боксах, размещенных при входе в здания налоговых органов, для последующей обработки указанных документов, — сообщили в управлении ФНС по Ярославской области.
Все остальные вопросы налоговики предлагают решать онлайн через сервисы «Обратиться в ФНС России» и личные кабинеты. Также давать консультации будут по телефону: 8 800 222-22-22.
Напомним, из-за угрозы распространения новой инфекции COVID-19 в Ярославской области закрыли на карантин все государственные театры, музеи, цирк, филармонию, прекратили личный приём жителей депутаты облдумы и чиновники правительства. А школьников после каникул, которые начнутся 23 марта, переведут на дистанционное обучение. На сегодняшний день в области известен официально только один случай заражения.