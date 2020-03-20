Отделения федеральной налоговой службы по Ярославской области прекращают личный приём из-за ситуации по коронавирусу. Теперь со всеми вопросами можно будет обращаться только онлайн и лишь в экстренных случаях документы можно будет передать через спецбоксы.

— В случае острой необходимости представления в налоговый орган запросов, заявлений, обращений, налоговых деклараций (расчетов) и пр. на бумажном носителе документы возможно оставить в специальных боксах, размещенных при входе в здания налоговых органов, для последующей обработки указанных документов, — сообщили в управлении ФНС по Ярославской области.