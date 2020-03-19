Достали новости про коронавирус. Что ещё произошло в Ярославле? Вот 10 разных тем

О новой коронавирусной инфекции сейчас говорят повсюду. Некоторые читатели от неё подустали (журналисты, кстати, тоже!). Но не писать о COVID-19 мы не можем — ВОЗ признала пандемию, а значит, он действительно опасен для каждого из нас.



Тем не менее в Ярославле происходят и другие события, которые важны или интересны людям. Если в потоке сообщений про коронавирус вы пропустили другие новости, то эта рубрика для вас.