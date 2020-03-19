Достали новости про коронавирус. Что ещё произошло в Ярославле? Вот 10 разных тем

1
Погибла девочка
Эту трагедию многие обсуждали как раз на фоне новостей про коронавирус, но оказалось, что COVID-19 здесь ни при чём. В Ярославле умерла ученица 3-го класса одной из брагинских школ. Перед смертью заболела пневмонией. Подробнее о трагедии рассказали в департаменте здравоохранения и руководстве учебного заведения.
2
Суд над чиновником
Фрунзенский районный суд Ярославля рассмотрел вопрос о продлении или изменении меры пресечения бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву. Сам он просил изменить ему меру пресечения, а сторона обвинения настаивала, чтобы он содержался в СИЗО. Суд выслушал всех и принял решение.
3
Транспорт по безналу
В Ярославле во всех муниципальных автобусах появилась возможность оплачивать проезд банковской картой. Вот-вот и то же самое будет в троллейбусах и трамваях. А ещё вслед за ними возможность расплатиться за проезд по безналу появится и в частных маршрутках. Стало известно, когда это должно произойти.
4
ДТП с бетономешалкой
В Ярославле на Октябрьской площади произошло ДТП с участием бетономешалки, автобуса и маршрутки. По предварительным данным, из людей никто не пострадал. Но эту новость обсуждают даже не из-за самого происшествия, в основном люди смотрят видео.
5
Мэр и продажа депо
Мэр Ярославля Владимир Волков опроверг информацию о своей аффилированности с компанией «Тройка РЭД», которая будет строить жилой квартал на месте троллейбусного депо на Городском валу. Естественно, чиновник не стал кричать, что он коррупционер, но всё же почитать, что он сказал, было интересно.
6
Отмена приговора
Ярославский областной суд отменил приговор фигуранту дела о пытках в колонии Максиму Яблокову и направил дело на новое рассмотрение. Не согласны с приговором еще двое его бывших коллег. Как всё это изменило процесс.
7
Нехватка кондукторов
В Ярославле стали массово увольняться кондуктора. Сейчас дефицит в этой профессии в Ярославле — 130 человек. За прошлый год уволились больше 50 кондукторов. Причём одни бегут от такой работы вообще подальше, другие бросают электротранспорт и переходят в ПАТП на автобусы, так как там зарплата чуть больше. По этому поводу задумались власти и стали это обсуждать.
8
Уменьшение долгостроя
Выяснилось, что у долгостроя, который воткнули около Октябрьской площади, превышена этажность. Поэтому объект решили уменьшить — с него снесут несколько этажей. Об этом сказал мэр Ярославля Владимир Волков. Не верите — почитайте сами.
9
Посылка с мотоциклом
Легендарный Harley-Davidson получил на днях 34-летний ярославец на Почте России. Посылку, которая весит почти 500 килограммов, ему прислала фирма-продавец из Владивостока. Получатель необычной посылки рассказал о своём мотоцикле.
10
Нежная красота
Ну и давайте о хорошем. В Ярославль всё же пришла весна. Солнечных дней становится больше. А ведь всего лишь середина марта за окном. Природа готова к обновлению. И если присмотреться, то можно увидеть вот такую нежную весеннюю красоту, забыв ненадолго обо всех проблемах.
У фотомастера Савельевой удачно получаются животные и чиновники.