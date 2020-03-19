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Город

Достали новости про коронавирус. Что ещё произошло в Ярославле? Вот 10 разных тем

Картина дня без COVID-19 в карточках

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Жизнь в Ярославле идёт своим чередом параллельно с паникой из-за коронавируса

Жизнь в Ярославле идёт своим чередом параллельно с паникой из-за коронавируса

О новой коронавирусной инфекции сейчас говорят повсюду. Некоторые читатели от неё подустали (журналисты, кстати, тоже!). Но не писать о COVID-19 мы не можем — ВОЗ признала пандемию, а значит, он действительно опасен для каждого из нас.

Тем не менее в Ярославле происходят и другие события, которые важны или интересны людям. Если в потоке сообщений про коронавирус вы пропустили другие новости, то эта рубрика для вас.

1

Погибла девочка

О смерти ребёнка стало известно на фоне волнений из-за коронавируса

О смерти ребёнка стало известно на фоне волнений из-за коронавируса

Эту трагедию многие обсуждали как раз на фоне новостей про коронавирус, но оказалось, что COVID-19 здесь ни при чём. В Ярославле умерла ученица 3-го класса одной из брагинских школ. Перед смертью заболела пневмонией. Подробнее о трагедии рассказали в департаменте здравоохранения и руководстве учебного заведения.

2

Суд над чиновником

Бывшего заместителя мэра Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки&nbsp;

Бывшего заместителя мэра Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки 

Фрунзенский районный суд Ярославля рассмотрел вопрос о продлении или изменении меры пресечения бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву. Сам он просил изменить ему меру пресечения, а сторона обвинения настаивала, чтобы он содержался в СИЗО. Суд выслушал всех и принял решение.

3

Транспорт по безналу

Пока в маршрутках можно платить за проезд только наличкой

Пока в маршрутках можно платить за проезд только наличкой

В Ярославле во всех муниципальных автобусах появилась возможность оплачивать проезд банковской картой. Вот-вот и то же самое будет в троллейбусах и трамваях. А ещё вслед за ними возможность расплатиться за проезд по безналу появится и в частных маршрутках. Стало известно, когда это должно произойти.

4

ДТП с бетономешалкой

ДТП произошло в Ярославле на Октябрьской площади

ДТП произошло в Ярославле на Октябрьской площади

В Ярославле на Октябрьской площади произошло ДТП с участием бетономешалки, автобуса и маршрутки. По предварительным данным, из людей никто не пострадал. Но эту новость обсуждают даже не из-за самого происшествия, в основном люди смотрят видео.

5

Мэр и продажа депо

На месте троллейбусного депо в Ярославле построят жилой квартал земляки приезжего мэра города

На месте троллейбусного депо в Ярославле построят жилой квартал земляки приезжего мэра города

Мэр Ярославля Владимир Волков опроверг информацию о своей аффилированности с компанией «Тройка РЭД», которая будет строить жилой квартал на месте троллейбусного депо на Городском валу. Естественно, чиновник не стал кричать, что он коррупционер, но всё же почитать, что он сказал, было интересно.

6

Отмена приговора

Кадры избиения заключённых попали в интернет

Кадры избиения заключённых попали в интернет

Ярославский областной суд отменил приговор фигуранту дела о пытках в колонии Максиму Яблокову и направил дело на новое рассмотрение. Не согласны с приговором еще двое его бывших коллег. Как всё это изменило процесс.

7

Нехватка кондукторов

Причинами нехватки людей, по мнению власти, стали система контроля и небольшой рост зарплат

Причинами нехватки людей, по мнению власти, стали система контроля и небольшой рост зарплат

В Ярославле стали массово увольняться кондуктора. Сейчас дефицит в этой профессии в Ярославле — 130 человек. За прошлый год уволились больше 50 кондукторов. Причём одни бегут от такой работы вообще подальше, другие бросают электротранспорт и переходят в ПАТП на автобусы, так как там зарплата чуть больше. По этому поводу задумались власти и стали это обсуждать.

8

Уменьшение долгостроя

Стройка у Октябрьской площади скоро возобновится

Стройка у Октябрьской площади скоро возобновится

Выяснилось, что у долгостроя, который воткнули около Октябрьской площади, превышена этажность. Поэтому объект решили уменьшить — с него снесут несколько этажей. Об этом сказал мэр Ярославля Владимир Волков. Не верите — почитайте сами.

9

Посылка с мотоциклом

Мотоцикл отправили из Владивостока 21 февраля, а 3 марта он уже прибыл в Ярославль

Мотоцикл отправили из Владивостока 21 февраля, а 3 марта он уже прибыл в Ярославль

Легендарный Harley-Davidson получил на днях 34-летний ярославец на Почте России. Посылку, которая весит почти 500 килограммов, ему прислала фирма-продавец из Владивостока. Получатель необычной посылки рассказал о своём мотоцикле.

10

Нежная красота

Ещё только середина марта, а самые смелые уже цветут

Ещё только середина марта, а самые смелые уже цветут

Ну и давайте о хорошем. В Ярославль всё же пришла весна. Солнечных дней становится больше. А ведь всего лишь середина марта за окном. Природа готова к обновлению. И если присмотреться, то можно увидеть вот такую нежную весеннюю красоту, забыв ненадолго обо всех проблемах.

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