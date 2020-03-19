В Ярославле могут ввести ограничения при праздновании Пасхи. Об этом 18 марта сообщил мэр Ярославля Владимир Волков. Будут ли вводить ограничения и в чем они будут заключаться, станет известно ближе к празднику, который в этом году выпадает на 19 апреля.
Напомним, в церквях уже рекомендованы некоторые ограничительные меры, которые станут профилактикой для распространения коронавируса. Например, священникам и прихожанам советуют воздерживаться от лобзания чаши и креста. Крест рекомендовано возлагать на головы прихожан. Священников также просят не давать руки для целования.
Также ограничения введены и при проведении светских мероприятий. Губернатор Дмитрий Миронов подписал указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Ярославской области. В частности на территории региона запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия численностью более 50 человек, продлены каникулы школьников, отложено проведение ЕГЭ и олимпиад.
о нет , только не это