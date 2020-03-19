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По решению суда бывшие владельцы квартиры должны были её освободить

По решению суда бывшие владельцы квартиры должны были её освободить

В Ярославле из квартиры принудительно выселили двух женщин: мать и её взрослую дочь. Выставлять их из жилья пришлось приставам после того, как новая хозяйка квартиры обратилась в суд.

— Со слов владелицы жилья, она законным образом приобрела указанную квартиру, однако отметить новоселье не удалось — она не могла въехать в своё новое жилище из-за того, что там проживали бывшие собственники, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Бывшим жильцам дали время на то, чтобы исполнить решение суда добровольно, но засобирались на выход женщины только в день принудительного выселения.

Как оказалось, женщина тайком от матери переоформила квартиру на себя и заложила её в банк. Выплатить долг не смогла, и квартиру продали в счёт его погашения.

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