Решение о введении досрочных каникул в Рыбинске отменили. Вместо 18 марта каникулы все-таки начнутся, как и было положено по графику, 23 марта. При этом в учебных учреждениях будет действовать режим свободного посещения.
— Такое решение было принято на областном уровне, — пояснили в пресс-службе городской администрации.
По нашей информации, меру с введением досрочных каникулах посчитали просто неоправданной.
Напомним, решение о введении с 17 марта во всех школах региона свободного посещения было принято в Ярославской области по рекомендации федерального министерства просвещения. На дистанционную форму обучения временно решили перейти и некоторые вузы. Это связано с пандемией коронавируса в мире. При этом в Ярославской области пока ни одного случая заражения вирусом Covid-19 официально не зарегистрировано.
всякие школы перевести на дистанционку сложно , у них нет системы в виде разных учебных порталов как у вузов где есть и заочное и дистанционное обучение , им проще они наделают учетных записей и разгонят детей тесты через интернет решать , а школы тако быстро не потянут , там всё постаринки , для них верх совершенства это принести реферат на флешке или скинуть задание по мылу , если конечно у пенсионерки учителя дома есть пк