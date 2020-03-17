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Решение о введении досрочных каникул в Рыбинске отменили

Школы будут работать по принципу свободного посещения

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Школы Рыбинска доработают до каникул в свободном графике посещения

Школы Рыбинска доработают до каникул в свободном графике посещения

Решение о введении досрочных каникул в Рыбинске отменили. Вместо 18 марта каникулы все-таки начнутся, как и было положено по графику, 23 марта. При этом в учебных учреждениях будет действовать режим свободного посещения.

— Такое решение было принято на областном уровне, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

По нашей информации, меру с введением досрочных каникулах посчитали просто неоправданной.

Напомним, решение о введении с 17 марта во всех школах региона свободного посещения было принято в Ярославской области по рекомендации федерального министерства просвещения. На дистанционную форму обучения временно решили перейти и некоторые вузы. Это связано с пандемией коронавируса в мире. При этом в Ярославской области пока ни одного случая заражения вирусом Covid-19 официально не зарегистрировано.

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школадетиРыбинскканикулы
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
17 мар 2020 в 16:43

всякие школы перевести на дистанционку сложно , у них нет системы в виде разных учебных порталов как у вузов где есть и заочное и дистанционное обучение , им проще они наделают учетных записей и разгонят детей тесты через интернет решать , а школы тако быстро не потянут , там всё постаринки , для них верх совершенства это принести реферат на флешке или скинуть задание по мылу , если конечно у пенсионерки учителя дома есть пк

ваш господин
17 мар 2020 в 16:27

до дениски видать дошло , что бабки и дедки с внуками нянчиться не смогут им теперя пенсионные баллы на умирало зарабатывать надо во славу обнулятора 😁