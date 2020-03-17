Решение о введении досрочных каникул в Рыбинске отменили. Вместо 18 марта каникулы все-таки начнутся, как и было положено по графику, 23 марта. При этом в учебных учреждениях будет действовать режим свободного посещения.



— Такое решение было принято на областном уровне, — пояснили в пресс-службе городской администрации.



По нашей информации, меру с введением досрочных каникулах посчитали просто неоправданной.

Напомним, решение о введении с 17 марта во всех школах региона свободного посещения было принято в Ярославской области по рекомендации федерального министерства просвещения. На дистанционную форму обучения временно решили перейти и некоторые вузы. Это связано с пандемией коронавируса в мире. При этом в Ярославской области пока ни одного случая заражения вирусом Covid-19 официально не зарегистрировано.