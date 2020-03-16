Радиоведущий, застрявший на границе из-за пандемии коронавируса, едет в Ярославль

Ведущий радиостанции «Love radio — Ярославль» Денис Сахаров, который накаунуне застрял на украинско-российской границе из-за пандемии коронавируса, возвращается домой. Он нашёл способ выехать из Украины, где накануне было приостановлено авиационное и железнодорожное сообщение с другими странами.



— Я уже перешёл границу и сейчас еду на попутке в сторону Ярославля, — рассказал Денис Сахаров. — От одной границы пришлось ехать на другую на такси за три тысячи рублей. Пешком не выпускали, поэтому я попросился к стоящим у автомобиля людям. Те не отказали — посадили к себе в авто. Последний поезд в Москву уехал сегодня, билетов на него купить было нереально. На трассе Киев — Москва людей мало.

