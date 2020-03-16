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Радиоведущий, застрявший на границе из-за пандемии коронавируса, едет в Ярославль

Молодой человек рассказал о своём самочувствии

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Радиоведущий Денис Сахаров не смог уехать домой из Украины из-за пандемии коронавируса

Радиоведущий Денис Сахаров не смог уехать домой из Украины из-за пандемии коронавируса

Ведущий радиостанции «Love radio — Ярославль» Денис Сахаров, который накаунуне застрял на украинско-российской границе из-за пандемии коронавируса, возвращается домой. Он нашёл способ выехать из Украины, где накануне было приостановлено авиационное и железнодорожное сообщение с другими странами.

— Я уже перешёл границу и сейчас еду на попутке в сторону Ярославля, — рассказал Денис Сахаров. — От одной границы пришлось ехать на другую на такси за три тысячи рублей. Пешком не выпускали, поэтому я попросился к стоящим у автомобиля людям. Те не отказали — посадили к себе в авто. Последний поезд в Москву уехал сегодня, билетов на него купить было нереально. На трассе Киев — Москва людей мало.

Накануне Украина из-за распространения коронавируса закрыла свои границы на две недели. Вместе с этим были отменены все заграничные рейсы самолётов и поездов. Из-за этого домой не смог уехать ведущий радиостанции «Love radio — Ярославль» Денис Сахаров, приехавший накануне в Украину в гости.

Мы поинтересовались у Дениса, хорошо ли он себя чувствует и нет ли у него подозрений на заражение коронавирусом.

— Чувствую себя превосходно, если не считать, что голос в караоке оставил, — успокоил радиоведущий.

На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

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КОММЕНТАРИИ (6)

ваш господин
16 мар 2020 в 19:07

ждем его турне по всей области 😁

Гость
16 мар 2020 в 19:32

А что это он делал в недружественном государстве? Проверить!

Гость
16 мар 2020 в 19:31

Хто енто? Чаво претси?