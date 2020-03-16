Из-за коронавируса перенесли волейбольный турнир Лиги Наций

— Турнир должен был пройти в мае. Но в связи с обстановкой в мире с коронавирусом его перенесли на время после летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа. Сама Лига Наций будет длиться 3 дня. Основной площадкой для проведения игр станет «Арена-2000 Локомотив», тренировочной площадкой будет спорткомплекс «Атлант», — сообщил 16 марта начальник управления физкультуры и спорта мэрии Александр Легус.

Напомним, также Ярославль должен стать одним из городов, где будут проходить игры чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Площадкой для проведения соревнований опять же решено сделать «Арену-2000 Локомотив». Но при этом в городе построят и современный волейбольный центр. Он расположится на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Марголина. Предполагается, что работы на строительной площадке стартуют во втором квартале 2020 года, а сдадут объект в первом полугодии 2022 года.

