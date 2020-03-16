Радиоведущий из Ярославля не может попасть в Россию из-за пандемии коронавируса

Ведущий радиостанции «Love radio — Ярославль» Денис Сахаров не может попасть в Россию. Несколько дней назад он уехал в гости на Украину, и, пока он там был, украинское правительство приняло решение о закрытии границ из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
— Денис Сахаров не вышел на работу, потому что не может выехать в Россию, так как правительство Украины закрыло границы и отменило все авиарейсы и поезда, — сообщил главный редактор службы вещания компании «Артвис-медиа» Андрей Климушкин. — Пока непонятно, как он пересечёт границу. Сегодня на связь не выходил.
Украина из-за распространения коронавируса закрыла свои границы на две недели. Об этом объявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Он добавил, что через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будут приняты дальнейшие решения.
На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Как стало известно 76.RU, в настоящий момент ожидаются результаты анализов пациентки, которую увезли в инфекционную больницу в эти выходные с подозрением на новую инфекцию.
Ситуация с распространением по миру китайского коронавируса меняет планы людей. Так, ярославцы отказываются от путешествий за рубеж в этом году, кто-то даже сдаёт билеты. 76.RU опросил жителей Ярославля о том, как повлияла на их планы на отдых мировая пандемия.
кто хоть это такой, чтобы мы о нём переживали???