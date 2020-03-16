Радиоведущий из Ярославля не может попасть в Россию из-за пандемии коронавируса

Ведущий радиостанции «Love radio — Ярославль» Денис Сахаров не может попасть в Россию. Несколько дней назад он уехал в гости на Украину, и, пока он там был, украинское правительство приняло решение о закрытии границ из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.



— Денис Сахаров не вышел на работу, потому что не может выехать в Россию, так как правительство Украины закрыло границы и отменило все авиарейсы и поезда, — сообщил главный редактор службы вещания компании «Артвис-медиа» Андрей Климушкин. — Пока непонятно, как он пересечёт границу. Сегодня на связь не выходил.