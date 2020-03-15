В Волковском театре поставили ультрафиолетовые облучатели от коронавируса

В Ярославле к возможному проникновению коронавирусной инфекции готовятся лучше, чем во время эпидемии ОРВИ. Своих зрителей решил успокоить театр имени Волкова, показав, как тщательно убирают здание.
— Три раза в день проводится уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств. При этом особое внимание уделяется дверным ручкам, подлокотникам кресел и перилам, — рассказали в театре. — На входах в театр установлены ультрафиолетовые облучатели, которые эффективно обеззараживают воздух. В самое ближайшее время в фойе будут установлены диспенсеры спиртовых антисептиков.
Таким образом зрителей убеждают, что пандемия коронавируса в мире — не повод отказаться от спектаклей в Ярославле.
Не только театр перешёл в особый режим готовности. На заводах Ярославля устанавливают тепловизоры, а некоторые компании распускают персонал на дистанционную работа: обзор ситуации.
7 правил Роспотребнадзора для профилактики вирусной инфекции.
Напомним, по данным на 10 марта, в Ярославскую область прибыло 106 человек из стран, где ситуация с коронавирусом критична. Все они находятся под наблюдением. По официальной информации, случаи заражения в регионе пока не зарегистрированы.