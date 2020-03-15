В Волковском театре поставили ультрафиолетовые облучатели от коронавируса

В Ярославле к возможному проникновению коронавирусной инфекции готовятся лучше, чем во время эпидемии ОРВИ. Своих зрителей решил успокоить театр имени Волкова, показав, как тщательно убирают здание.

— Три раза в день проводится уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств. При этом особое внимание уделяется дверным ручкам, подлокотникам кресел и перилам, — рассказали в театре. — На входах в театр установлены ультрафиолетовые облучатели, которые эффективно обеззараживают воздух. В самое ближайшее время в фойе будут установлены диспенсеры спиртовых антисептиков.