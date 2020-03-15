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Город Китайский коронавирус

В Волковском театре поставили ультрафиолетовые облучатели от коронавируса

Первый русский показал зрителям Ярославля, что у них невозможно заразиться коронавирусом

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В театре трижды в день протирают ручки

В театре трижды в день протирают ручки

В Ярославле к возможному проникновению коронавирусной инфекции готовятся лучше, чем во время эпидемии ОРВИ. Своих зрителей решил успокоить театр имени Волкова, показав, как тщательно убирают здание.

— Три раза в день проводится уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств. При этом особое внимание уделяется дверным ручкам, подлокотникам кресел и перилам, — рассказали в театре. — На входах в театр установлены ультрафиолетовые облучатели, которые эффективно обеззараживают воздух. В самое ближайшее время в фойе будут установлены диспенсеры спиртовых антисептиков.

Таким образом зрителей убеждают, что пандемия коронавируса в мире — не повод отказаться от спектаклей в Ярославле.

В фойе установили ультрафиолетовые облучатели&nbsp;<br>

В фойе установили ультрафиолетовые облучатели 

Не только театр перешёл в особый режим готовности. На заводах Ярославля устанавливают тепловизоры, а некоторые компании распускают персонал на дистанционную работа: обзор ситуации.

7 правил Роспотребнадзора для профилактики вирусной инфекции.

Напомним, по данным на 10 марта, в Ярославскую область прибыло 106 человек из стран, где ситуация с коронавирусом критична. Все они находятся под наблюдением. По официальной информации, случаи заражения в регионе пока не зарегистрированы.

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китайский коронавирусВолковский театр
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
15 мар 2020 в 16:19

Ладаном это сатанинское отродье окуривать. Дымовую завесу при входе .

Гость
15 мар 2020 в 16:14

На входе кормить обязательно всех зрителей чесноком, а в перерыве поить каждого кипятком - этого, говорят медики, боится вирус !

гость
15 мар 2020 в 17:29

Лучше бы снова Галкина пригласили.😜