Вылезли из-под снежинки: что не так с часами на здании областного правительства

Новые часы на здании правительства не понравились ярославцам Фото: Игорь Ямщиков / Facebook.com

Ярославцы в соцсетях активно обсуждают часы, которые появились на здании областного правительства на Советской площади. — Вот что сегодня заметил — на фасаде Белого дома появились часы! Без курантов... Уж когда они там «подвесились», не буду гадать, но вот такое открытие по нынешней весне. Слегка (что видно невооружённым глазом) часы выпадают из общего контекста фасада, но это если пристально на них посмотреть... А так — висят себе и тикают... Почему бы нет?.. — сообщил на своей страничке в соцсетях глава регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

Общий вид на фасад Фото: Игорь Ямщиков / Facebook.com

Многие горожане высказали мнение, что часы явно выбиваются из общей стилистики здания. — Почему фасад главного административного здания региона — образец архитектурно-стилистического абсурда? Соседи советских символов — герб области и часы с римским циферблатом. Определиться пора бы с эпохой на дворе: СССР, современность или Древний Рим, — прокомментировал Евгений Полковников.

Изначально никаких часов на здании не было Фото: Александра Савельева

Фасад в последние годы украшал только герб Фото: Александра Савельева

— Данные часы здесь кажутся чужеродным элементом и спорят с архитектурным решением фасада и по стилистике, и по материалу подложки. Если бетонное здание отделано белым камнем, который уже от времени изменил немного цвет, приобрел патину времени, то подложка кипенно-белого цвета с острым углом внизу выбивается из общей картины. Кроме того, я считаю, что это нарушение авторского права. Это не просто часы, которые прикрепили к плоскости стены, это новый чужеродный архитектурный элемент, который внедрился в уже законченную композицию главного фасада здания, которое стало визитной карточкой Ярославля, — поделилась своим мнением архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.

В правительстве получить официальный комментарий о том, зачем на здание провесили часы и почему именно такие, не удалось — у чиновников выходной. Более того, некоторые служащие, которые сами работают в здании на Советской площади, признавались, что даже не замечали часов. Неофициально нам была озвучена версия о том, что часы остались еще с Нового года.

В Новый год на правительство повесили часы в виде снежинки. Но тогда они смотрелись гармонично вместе с праздничными украшениями Фото: Александра Савельева