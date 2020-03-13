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«Создала невыносимые условия для жильцов»: в Ярославле на два месяца закрыли пекарню

Жители дома, в котором располагается кафе, обратились в суд

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Двери кафе-пекарни опечатали&nbsp;

Двери кафе-пекарни опечатали 

В Ярославле на два месяца закрыли пекарню. По решению суда она стала источником шума и неприятного запаха в жилом доме, чем сильно мешала жильцам. Владелец заведения нарушил санитарно-эпидемиологические требования, что могло привести к заболеваниям жильцов дома.

— Как было установлено судом, в пекарне эксплуатировалась система приточно-вытяжной вентиляции, которая являлась источником постоянного шума и запаха, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Пекарня создала невыносимые условия для проживания в доме, в котором она расположена. Выявленные нарушения, которые могли повлечь за собой возникновение заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, а также заболеваний органов слуха у жителей дома, подтвердились экспертным заключением при измерении шума, вибрации и запаха в квартире, расположенной по соседству с пекарней.

Суд признал владельца заведения виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и на 60 дней приостановил деятельность пекарни.

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судприставыпекарня
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КОММЕНТАРИИ (4)

ваш господин
13 мар 2020 в 23:17

а кто разрешал свое получил ?😁

Гость
13 мар 2020 в 21:32

да эти общепиты со своими вонючими вытяжками достали уже, то химической коптильней воняет на всю округу, то дребезжат своей вытяжкой, живешь как в столовой и ещё должен убиться, чтобы доказать, что они так делать не должны. Но через 2 месяца снова откроют и самое главное проверять никто не будет исправили или нет. Отрапортуют, что изолентой замотали и снова откроют. Долго бороться придется.

Richi
13 мар 2020 в 21:28

Жители, чуть не заболели ожирением. Пахнет булками, хочется жрат😀