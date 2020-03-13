«Создала невыносимые условия для жильцов»: в Ярославле на два месяца закрыли пекарню

В Ярославле на два месяца закрыли пекарню. По решению суда она стала источником шума и неприятного запаха в жилом доме, чем сильно мешала жильцам. Владелец заведения нарушил санитарно-эпидемиологические требования, что могло привести к заболеваниям жильцов дома.



— Как было установлено судом, в пекарне эксплуатировалась система приточно-вытяжной вентиляции, которая являлась источником постоянного шума и запаха, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Пекарня создала невыносимые условия для проживания в доме, в котором она расположена. Выявленные нарушения, которые могли повлечь за собой возникновение заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, а также заболеваний органов слуха у жителей дома, подтвердились экспертным заключением при измерении шума, вибрации и запаха в квартире, расположенной по соседству с пекарней.

