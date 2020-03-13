Новый министр здравоохранения РФ резко отменил визит в Ярославль

Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко вместо визита в Ярославль срочно уехал в Кострому

Сегодня в Ярославле ждали нового министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Он должен был посетить перинатальный центр на Тутаевском шоссе, осмотреть подразделения ЭКО, отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых.

Но визит отменился буквально за полчаса до начала.

— Министр здравоохранения изменил свои планы и срочно отправился в Кострому. Визит в перинатальный центр отменяется, — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Предполагается, что Михаила Мурашко вызвал председатель Правительства России Михаил Мишустин, который сам сегодня приехал в Ярославскую область. Сейчас глава правительства находится в Переславле-Залесском.