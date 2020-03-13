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Новый министр здравоохранения РФ резко отменил визит в Ярославль

Михаил Мурашко должен был приехать сегодня

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Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко вместо визита в Ярославль срочно уехал в Кострому

Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко вместо визита в Ярославль срочно уехал в Кострому

Сегодня в Ярославле ждали нового министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Он должен был посетить перинатальный центр на Тутаевском шоссе, осмотреть подразделения ЭКО, отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых.

Но визит отменился буквально за полчаса до начала.

— Министр здравоохранения изменил свои планы и срочно отправился в Кострому. Визит в перинатальный центр отменяется, — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Предполагается, что Михаила Мурашко вызвал председатель Правительства России Михаил Мишустин, который сам сегодня приехал в Ярославскую область. Сейчас глава правительства находится в Переславле-Залесском.

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министр здравоохранения
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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
13 мар 2020 в 12:35

Они там выделяют деньги малым городам , и думают удержать население в Ярославской области ))) только им это не поможет , люди как уезжали из деревень и маленьких без перспективных городков так и будут уезжать .

Гостья
13 мар 2020 в 12:31

Да забили они на Ярославль.

Гость
13 мар 2020 в 12:44

Конечно у нас же все хорошо с больницами , у нас люди мрут от рака как мухи , а вы нам впариваете про какой то коронавирус ,Ярославская область остается регионом с традиционно высоким уровнем заболеваемости раком различной локализации – она на третьем месте в ЦФО и на седьмом – в России