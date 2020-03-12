В Ярославле восстановят церковь с тысячерублёвой купюры

Церковь Иоанна Предтечи на берегу Которосли в Ярославле начнут восстанавливать в этом году. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия. Это единственный 15-главый храм России, он изображён на тысячерублёвой купюре.
— Работы запланированы на всех составляющих ансамбля. В частности предусмотрена реставрация уникальных фресок центрального храма, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. — Также будет реконструирована ограда. Формирование проектной документации на эти работы завершится в конце марта — начале апреля.
Недавно храм получил порцию печальной славы после того, как его состояние высмеял российский блогер-урбанист Илья Варламов. В своём блоге он опубликовал фотографию с ночлежкой бомжей внутри храмовых стен, подписав, что так выглядит колокольня, изображённая на тысячерублёвой купюре. Правда, блогер не проверил факты — фотография оказалась десятилетней давности, когда-то в колокольне действительно жили бомжи. 76.RU узнал историю, как боролись с бездомными в церкви.
Сейчас территорию церкви ограждают забором, и ближайшие месяцы полюбоваться храмом не получится.
Церковь Иоанна Предтечи закончили строить в 1687 году.