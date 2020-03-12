В Ярославле восстановят церковь с тысячерублёвой купюры

Церковь Иоанна Предтечи на берегу Которосли в Ярославле начнут восстанавливать в этом году. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия. Это единственный 15-главый храм России, он изображён на тысячерублёвой купюре.

— Работы запланированы на всех составляющих ансамбля. В частности предусмотрена реставрация уникальных фресок центрального храма, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. — Также будет реконструирована ограда. Формирование проектной документации на эти работы завершится в конце марта — начале апреля.

