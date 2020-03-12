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В Ярославле восстановят церковь с тысячерублёвой купюры

Недавно ее состояние раскритиковал блогер-урбанист Илья Варламов

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Недавно состояние церкви Иоанна Предтечи высмеял блогер Илья Варламов&nbsp;

Недавно состояние церкви Иоанна Предтечи высмеял блогер Илья Варламов 

Церковь Иоанна Предтечи на берегу Которосли в Ярославле начнут восстанавливать в этом году. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия. Это единственный 15-главый храм России, он изображён на тысячерублёвой купюре.

— Работы запланированы на всех составляющих ансамбля. В частности предусмотрена реставрация уникальных фресок центрального храма, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. — Также будет реконструирована ограда. Формирование проектной документации на эти работы завершится в конце марта — начале апреля.

Недавно храм получил порцию печальной славы после того, как его состояние высмеял российский блогер-урбанист Илья Варламов. В своём блоге он опубликовал фотографию с ночлежкой бомжей внутри храмовых стен, подписав, что так выглядит колокольня, изображённая на тысячерублёвой купюре. Правда, блогер не проверил факты — фотография оказалась десятилетней давности, когда-то в колокольне действительно жили бомжи. 76.RU узнал историю, как боролись с бездомными в церкви.

Сейчас территорию церкви ограждают забором, и ближайшие месяцы полюбоваться храмом не получится.

Внутри церкви Иоанна Предтечи сохранились роскошные фрески

Внутри церкви Иоанна Предтечи сохранились роскошные фрески

Церковь Иоанна Предтечи закончили строить в 1687 году.

Храм закрыт для посещения

Храм закрыт для посещения

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восстановление храмахрам Иоанна Предтечи
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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
12 мар 2020 в 11:00

это, наверное, последняя попытка и единственная возможность удержать отечественную валюту от обрушения...
ну-ну...

Гость
12 мар 2020 в 10:54

И зачем опять упоминать Варламова, если его информация оказалась ложной?

ваш господин
12 мар 2020 в 10:07

а тысячерублевую купюру тоже опосля обнулят ? 😁