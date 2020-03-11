На ярославского замгубернатора Андрея Шабалина подали заявление в СКР

На заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина, курирующего вопросы внутренней политики, подали заявление в Следственный комитет. Заявление написал конкурсный управляющий «Ярославской генерирующей компании» Максим Дёмин, которая находится в стадии банкротства . Дело о банкротстве областного предприятия уже находится в арбитражном суде, из-за него развивается скандал: с бывших руководителей «ЯГК» требуют вернуть выплаченные им премии. Среди бывших руководителей также числится Андрей Шабалин.

— Во время процесса о признании недействительными сделок о выплате премий Андрею Шабалину его интересы в суде представляли юристы компании «Малая комплексная энергетика». 56% акций этой компании принадлежит правительству области в лице департамента имущественных и земельных отношений и 44% — «ЯГК». Юристы получают зарплату в «Малой комплексной энергетике», получается, сотрудники госкомпании на зарплату и в рабочее время представляют интересы заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина, — рассказывает конкурсный управляющий «ЯГК» Максим Дёмин. — Полагаю, что в действиях директора «Малой комплексной энергетики» и Андрея Шабалина имеются признаки злоупотребления должностными полномочиями, согласно статьям 201 и 285 УК РФ.

Ещё один бывший управленец «ЯГК» — ныне депутат муниципалитета Дмитрий Волончунас считает, что свои 1,5 миллиона рублей премий он получил справедливо и отдавать их не торопится.

Банкротство крупнейшего коммунального предприятия Ярославской области тянет за собой другие проблемы. Так, федеральный банк взыскивает 3,2 миллиарда рублей с новой электростанции в Тутаеве, которую даже не успели официально запустить. Эта электростанция является собственностью «ЯГК», а значит — правительства Ярославской области.